Dolar
34.64
Euro
36.72
Altın
2,637.05
ETH/USDT
3,655.70
BTC/USDT
95,900.00
BIST 100
9,639.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'in Miras Bakanı Eliyahu: Hizbullah teslim olmadı ve bu anlaşma iyi değil

İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu, İsrail ve Lübnan arasında yapılan ateşkes konusunda, Hizbullah'ın teslim olmadığını ve anlaşmanın İsrail açısından "iyi olmadığını" söyledi.

Zein Khalil, Çağrı Koşak  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
İsrail'in Miras Bakanı Eliyahu: Hizbullah teslim olmadı ve bu anlaşma iyi değil

Kudüs

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi üyesi ve Bakanlar Kurulu'nda anlaşmaya karşı oy kullanan tek bakan olan Miras Bakanı Eliyahu, İsrail'in Maariv gazetesine ateşkes anlaşması konusunda açıklamada bulundu.

Ateşkes anlaşmasını "rezalet" olarak nitelendiren Eliyahu, "Anlaşma, konuşulan şartların çoğunu içermiyor. Bunlar, tampon bölge ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması." dedi.

Eliyahu, "Bu bir zafer değil. Zafer, (Lübnan'ın güneyinin) işgal ve Hizbullah'ın teslim olmasıdır. Hizbullah teslim olmadı ve bu anlaşma iyi değil. İsrail devleti, (anlaşmayı) baskı altında kabul etti." diye konuştu.

"ABD'den baskı olduğunun farkındayım." diyen Eliyahu, "Umarım bir sonraki yönetim, (Donald Trump yönetimi) davranışlarımız konusunda daha rahat olacaktır." ifadesini kullandı.

Eliyahu, İsrail'in ABD'ye silah ve mühimmat bakımından bağımlı olduğunu vurgulayarak, "Elimiz ayağımız bağlı, kötü ve sağlıksız bir haldeyiz. İsrail'in kendi silahını geliştirebilmesi gerekiyor." dedi.

İsrail ve Lübnan arasında ateşkes anlaşması

ABD Başkanı Joe Biden, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ve Lübnan başbakanlarıyla görüştüğünü, her iki tarafın da "İsrail ile Hizbullah arasındaki yıkıcı çatışmayı sona erdirme teklifini kabul ettiğini" belirtmişti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul’da 2 kişi sahte içkiden yaşamını yitirdi
BM Medeniyetler İttifakı 10'uncu Küresel Forumu'nda ayrımcılıkla mücadele mesajı
Türkiye ve AB Karma Parlamento Komisyonu 81. kez toplandı
Narin Güran cinayetinde dava dosyasına "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" girdi
Artvin, Ordu, Van, Ardahan ve Erzincan'ın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi

Benzer haberler

İsrail'in Miras Bakanı Eliyahu: Hizbullah teslim olmadı ve bu anlaşma iyi değil

İsrail'in Miras Bakanı Eliyahu: Hizbullah teslim olmadı ve bu anlaşma iyi değil

Lübnan'da yerinden edilen Bint Cubeyl sakinleri İsrail'le ateşkes sonrası evlerine dönüyor

Trump'ın ekibi, İsrail-Lübnan ateşkes anlaşmasının kredisini Trump'a verdi

ABD, İsrail'e 680 milyon dolarlık yeni silah satışına hazırlanıyor

ABD, İsrail'e 680 milyon dolarlık yeni silah satışına hazırlanıyor
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettiriyor

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettiriyor
Lübnan ordusu, Güney Litani bölgesinde asker konuşlandırmaya başladığını açıkladı

Lübnan ordusu, Güney Litani bölgesinde asker konuşlandırmaya başladığını açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet