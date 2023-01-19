İsrail'in mahkum ettiği bir Filistinli daha 40 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu
İsrail'de çaptırıldığı müebbet hapis cezasının ardından 40 yıllık mahkumiyetini tamamlayan Filistinli Mahir Yunus, tahliye edildi.
Ramallah
Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre İsrail, mahkumiyetini tamamlayan Yunus'u serbest bıraktı.
Özgürlüğe kavuşan 65 yaşındaki Yunus, hapishaneden çıktıktan sonra Ummu'l-Fahm kentine bağlı Ara beldesindeki ailesinin evine gitti.
Mahir Yunus, burada ailesi ve yakınlarının bulunduğu onlarca kişi tarafından sevinç ve zılgıtlarla karşılandı.
Yunus, burada yaptığı açıklamada, tüm Filistinli tutukluların özgür kalması dileğinde bulunarak, "Halkımızın birlik olmasını ve 40 yıllık tutukluluğun ardından ülkemin özgürleşmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Anneden oğluna Osmanlı nişanı bulunan aba
Mahir Yunus'un annesi Vidad da oğlunun serbest kalmasından duyduğu sevinci dile getirerek, "Allah her tutuklunun böyle serbest kalmasını sağlasın ki benim yaşadığım sevinci yaşasınlar." dedi.
Hayatının neredeyse yarısını oğlunun özgürlüğünü bekleyerek geçiren 83 yaşındaki anne, Allah'a şükrederek Filistinli tüm tutukluların serbest kalması için dua etti.
Üzerinde Osmanlı döneminde dedesine verilen nişanın bulunduğu abayı oğluna hediye eden Vidad, "Elbisenin üzerinde Türkiye simgesi var. Bu annemin babasından bana kalmıştı. Türkler tarafından kendisine giydirilmişti. Dolayısıyla oğluma tarihimizi giydirdim." diye konuştu.
Ocak 1958'de dünyaya gelen Filistinli Mahir Yunus, "İsrailli bir askeri kaçırdığı" ve "öldürdüğü" suçlamasıyla müebbet hapis cezasıyla, 18 Ocak 1983'ten beri cezaevinde bulunuyordu. Yunus'un cezasının 40 yıl olarak belirlendiği kaydedildi.
Yunus, birkaç gün önce yazdığı mektupta, "Meselelerimizi konuşmak üzere bir araya gelebileceğimiz şuur ve marifet sahibi genç nesli görmek için heyecanlıyım. Halkım için fedakarlık yaptım. Burada hala hayattayım ve iki gün sonra yeniden doğacağım." ifadelerine yer vermişti.
Mahir Yunus'un amcasının oğlu 66 yaşındaki Kerim Yunus da İsrail hapishanelerinde geçen 40 yılın ardından 5 Ocak'ta hafta özgürlüğüne kavuşmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.