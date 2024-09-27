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Dünya

İsrail'in Lübnan'da bir eve düzenlediği saldırıda aynı aileden 9 kişi öldü

İsrail ordusunun, sabahın erken saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Şeba bölgesinde bir eve düzenlediği hava saldırısı sonucu aynı aileden 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mahmut Geldi  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
İsrail'in Lübnan'da bir eve düzenlediği saldırıda aynı aileden 9 kişi öldü

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının geceden itibaren güney bölgelerine bombardımanı artırdığı belirtildi.

Güneydeki Şeba bölgesinde 3 katlı bir evin hedef alınması sonucu aynı aileden 9 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, Burc Rehhal bölgesinde metruk bir evin bombalandığı ve çevresindeki çok sayıda yapının zarar gördüğü ifade edildi.

Haberde ayrrıca, İsrail'in Deyr Kanun en-Nehr, El-Halusiye, Debal, El-Bazuriye, Şehabiye, El-Abasiye, Kadmus, Cel el-Bahr ve Sur kentinin doğusunda düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

İsrail hava saldırılarına maruz kalan güneyden başkent Beyrut ve diğer güvenli bölgelere göç dalgasının ise sürdüğüne dikkat çekildi.

İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 748 kişi öldü

Hizbullah ile 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 748 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde yaklaşık 150 bin kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor.

İsrail tarafında çoğunluklu ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.

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