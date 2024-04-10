İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torunu yaşamını yitirdi
İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki bir aracı hedef alması sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torunu hayatını kaybetti.
Gazze/İstanbul
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail, Ramazan Bayramı dolayısıyla Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu bir aracı hedef aldı.
- İsrail’den bayramın ilk gününde Gazze Şeridi’ne onlarca hava saldırısı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye başsağlığı dileklerini iletti
- TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde verecek
Hamas'tan yapılan açıklamada, Heniyye'nin ailesinin, kamp sakinleri ve yakınlarının bayramını kutlamak için dolaştıkları aracın hedef alınması sonucu içerisindekilerin tamamının öldüğü veya yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Şati Mülteci Kampı'nda "hain ve korkakça" düzenlenen saldırıda, Heniyye'nin Hazım, Emir ve Muhammed isimli çocukları ile Muna, Amal, Halid ve Rezzan isimli torunlarının hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin Filistin halkıyla aynı cephede yer aldığı; Heniyye ailesinden daha önce öldürülen yaklaşık 60 kişinin yanı sıra "Aksa Tufanı"nda yaşamlarını yitirenlerin saflarına katıldıkları belirtildi.
İsrail'in Hamas'ın liderleri ve ailelerini hedef almasını "sahadaki başarısız düşmanın umutsuz girişimlerinden başka bir şey olmadığı; Filistin direnişinin müdafaası karşısında dehşete düşmesi" şeklinde değerlendiren Hamas, hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulundu.
Bu tür saldırıların, Hamas ve Filistin halkının direniş iradesini kırmayı başaramayacağı; sadece onların mücadeledeki kararlılığını artıracağı vurgulandı.
Açıklamada ayrıca bunun İsrail'in terörü, soykırım savaşını ve savunmasız sivillere yönelik saldırılarını tırmandırarak müzakereler sırasında başarı elde edeceği yanılsaması olduğu kaydedildi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada da "Bu saldırı, işgalcilerin Ramazan Bayramı'nın kutsal atmosferine rağmen sivillere, çocuklara ve kadınlara karşı devam eden suçlarının devamı niteliğindedir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, son 24 saatte İsrail'in düzenlediği saldırılarda 125'ten fazla kişinin öldüğüne dikkat çekildi.
Heniyye: Çocuklarım Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu uğruna canlarını feda etti
Heniyye'nin, İsrail'in oğullarının ve torunlarının bulunduğu araca düzenlediği saldırının ardından yaptığı açıklama Al Jazeera televizyon kanalında yayımlandı.
Hamas lideri, "Çocuklarımın şehadetinden dolayı Allah'a şükrediyorum." ifadelerini kullanarak, "Çocuklarım Gazze'de kaldılar ve Gazze'yi terk etmediler. Tüm halkımız evlatlarının kanlarıyla büyük bir bedel ödüyor. Ben de onlardan biriyim." dedi.
Yaşadıkları acıyla ve kanla Filistin halkına ve Filistin davasına umut, gelecek ve özgürlük oluşturduklarını vurgulayan Heniyye, şöyle devam etti:
"İsrail'e yıkımla, katliamla, yok etmeyle alamadığını müzakere masasında da almayacağını söylüyoruz. Oğullarımın kanı Gazze'deki şehit halkımızın kanından daha kıymetli değildir. Çocuklarım Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu uğruna canlarını feda etti."
İsrail'in, liderlerin çocuklarını hedef alarak Filistinlilerin kararlılığını kıracağını sandığını ancak bu dökülen kanın, Filistin toprağına bağlılıktaki kararlılıklarını artıracağını belirten Heniyye, "Ailemin 60'a yakın ferdi savaşta şehit oldu ve onlar ve halkımız arasında hiçbir fark yok. Kayıplarımız ne kadar büyük olursa olsun, İsrail'in yaptığı şantaja boyun eğmeyeceğiz, taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Heniyye ayrıca "İsrail'in yerinden edilmiş kişilerle dolu Refah kentini işgal yönündeki tehditlerinin Filistin halkını ve direnişini korkutmadığını" vurguladı.
Öte yandan, İsrailli Kanal 14'te yer alan haberde, "Heniyye'nin aile üyelerinin ortadan kaldırılmasının, İsrail'in Hamas liderlerini takip ettiğinin işareti olduğu" ifade edildi.
"Suikastın Heniye ailesinin seyahat ettiği arabaya yapılan bir İHA saldırısıyla gerçekleştirildiği", saldırının İsrail ordusunun Güney Komutanlığı Ateş Merkezi, Hava Kuvvetleri ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet arasındaki istihbarat işbirliğiyle yapıldığı belirtildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre ise adı açıklanmayan bir İsrailli güvenlik yetkilisi "suikastın hedefinin Heniyye'nin üç oğlu olduğunu" savundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heniyye'ye başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları ve torunları İsrail saldırısında şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü, başsağlığı diledi https://t.co/7DvXZduHfe pic.twitter.com/GYFheczACN— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) April 10, 2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde verecek
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise telefonda görüştüğü Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye başsağlığı diledi, İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde vereceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail saldırılarının hesabını er veya geç verecektir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Heniyye'ye başsağlığı dileyerek, şunları kaydetti:
"İsrail yönetimi bu insanlık dışı saldırılarının hesabını uluslararası hukuk önünde er veya geç verecektir. Bu vesileyle çocuklar başta olmak üzere hunharca katledilen tüm Filistinli şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Daha fazla masum sivil katledilmeden ateşkes sağlanması ve kalıcı barış için uluslararası toplumu bir kez daha samimi gayret sarf etmeye davet ediyoruz. Ülkemiz her zaman olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Filistin davasının ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir."
Dışişleri Bakanı Fidan'dan başsağlığı telefonu
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Fidan'ın, Heniyye'ye İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden 3 oğlu ve torunları için başsağlığı dilediği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.