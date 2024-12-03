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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hosni Nedim, Halime Afra Aksoy  | 03.12.2024 - Güncelleme : 03.12.2024
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli yaşamını yitirdi Fotoğraf: Mahmoud İsleem - AA

Gazze

Sağlık görevlilerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin orta kesiminde yer alan; zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı El-Cezira Kulübü'nü bombaladı.

Saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun, top atışları ve silah sesleri altında Gazze kentinin güneybatısındaki Tel Heva mahallesinde yer alan 17. Kavşak'ın çevresine doğru ilerlediğini aktardı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise güneydeki Refah kentinin kuzeyinde yer alan Sellacat Zalul bölgesi yakınlarına insansız hava aracıyla saldırı düzenlediği bildirildi.

Saldırının ardından bölgede 3 Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

Ayrıca Gazze kentinin güneyindeki Zeytun mahallesinde yer alan Zeytun Kız Okuluna düzenlenen saldırı sonrası bir kişinin cansız bedenine, 7 yaralıya ulaşıldığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise İsrail ordusunun, Beyt Lahiya'daki Avde Hastanesi çevresini yoğun şekilde topçu atışıyla hedef aldığı aktarıldı.

Gün içerisinde, İsrail'in Gazze kentinin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde yer alan El-Fellah Okulu'na düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

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