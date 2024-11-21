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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği iki saldırıda 88 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği iki ayrı saldırıda 88 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Halime Afra Aksoy, Hosni Nedim  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği iki saldırıda 88 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze

Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki Kemal Advan Hastanesi çevresinde bulunan yerleşim alanını bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu çocuk 66 Filistinli yaşamını yitirdi, 100 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda kişi hala enkaz altında bulunuyor. İsrail'in sivil savunma birimlerini hizmet dışı bırakması nedeniyle bölge halkı elleriyle ve çok basit ekipmanlarla arama kurtarma çalışmalarını yürütüyor.

Hastane çalışanları da saldırı sonrası enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Hastanedeki sağlık çalışanlarının kısıtlı olması ve İsrail'in hastaneye yeni sağlık ekiplerinin girişine izin vermemesi nedeniyle yaralılara kısıtlı şekilde müdahale edilebiliyor.

İsrail savaş uçakları Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi bombaladı

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği ikinci saldırıda, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu 22 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynağından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde "Aruki" ailesine ait 6 katlı binayı bombaladı.

Saldırıda 10 çocuk ve 5 kadın olmak üzere 22 Filistinli yaşamını yitirdi.

Enkaz altında mahsur kalanların olduğu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

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