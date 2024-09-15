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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze’deki saldırılarında 6’sı çocuk 26 Filistinli öldü

Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında, aralarında 6 çocuğun da bulunduğu en az 26 Filistinli hayatını kaybetti.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Ömer Erdem  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
İsrail'in Gazze’deki saldırılarında 6’sı çocuk 26 Filistinli öldü Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine gerçekleştirdiği hava ve topçu saldırılarında en az 26 Filistinlinin öldüğünü açıkladı.

Basal’ın verdiği bilgilere göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kasabasına düzenlenen topçu saldırısı sonucunda 2 Filistinli öldü.

Gazze kentinde ise 3 ayrı hava saldırısında 21 Filistinli hayatını kaybetti.

Kentteki Ez-Zeytun Mahallesi'ndeki Zeytun Şehitleri Okuluna düzenlenen saldırıda, 2'si çocuk, 1'i kadın 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail’in, Gazze'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlediği saldırı sonucu en az 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Güneydeki Han Yunus'ta ise Attar bölgesinde sığınmacıların kaldığı çadıra düzenlenen saldırıda 1 Filistinli öldü.

İsrail, Gazze'de savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana yerinden edilen binlerce Filistinlinin sığındığı okulları hedef almaya devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 41 bin 182 Filistinli öldü, 95 bin 280 kişi yaralandı.

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