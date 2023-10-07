Dolar
34.71
Euro
36.80
Altın
2,637.66
ETH/USDT
3,890.20
BTC/USDT
101,346.00
BIST 100
9,935.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul’da düzenlenen Michelin Rehberi’nin kutlama yemeğinde konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye saldırılarında 251 BM çalışanı öldü

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 251 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanının öldüğü bildirildi.

Mustafa Deveci  | 05.12.2024 - Güncelleme : 05.12.2024
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye saldırılarında 251 BM çalışanı öldü Fotoğraf: Abed Zagout/AA

Ankara

UNRWA'nın sosyal medya hesabından İsrail saldırıları altındaki Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Gazze’de, kişi başına dünyada en fazla ampute edilen çocuğun bulunduğuna dikkati çekildi.

Bölgede yerinden edilen 945 bin Filistinlinin yaklaşan kış nedeniyle soğuk hava ve yağmur riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

İsrail saldırıları nedeniyle büyük çoğunluğu hasar gören UNRWA'nın Gazze'deki 27 sağlık merkezinden sadece 7'sinin hizmet verdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında 251 UNRWA çalışanının hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 580 Filistinli öldü, 105 bin 739 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
İstanbul Forum 2024'ün tanıtım toplantısı düzenlendi
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüphelinin işlemleri sürüyor
Şişli'de otopark ücretlerine yüzde 137,5'e varan oranda zam yapıldı

Benzer haberler

GKRY'nin İsrail'den "Demir Kubbe" hava savunma sistemini teslim aldığı iddiası

GKRY'nin İsrail'den "Demir Kubbe" hava savunma sistemini teslim aldığı iddiası

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye saldırılarında 251 BM çalışanı öldü

İsrail ordusu, Lübnan sivil savunma ekiplerine saldırarak ateşkes anlaşmasını bir kere daha ihlal etti

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Hamas ile esir takası için "fırsat olduğunu" söyledi

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Hamas ile esir takası için "fırsat olduğunu" söyledi
Euro-Med: İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilen Filistinlileri diri diri yaktı

Euro-Med: İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilen Filistinlileri diri diri yaktı
İsrail'in 426 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 580'e yükseldi

İsrail'in 426 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 580'e yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet