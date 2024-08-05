İsrail'in 304 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 39 bin 623'e çıktı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 623'e yükseldi. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 40 Filistinli hayatını kaybetti, 71 kişi yaralandı.
İstanbul
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 304 günden devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
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İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 katliam gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, son bir günlük saldırılarda 40 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 71 sivilin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 623'e çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 91 bin 469'a yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığına işaret edildi.
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da en az 25 Filistinliyi gözaltına aldı
Öte yanran, Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria’nın Beytüllahim, El Halil, Cenin, Nablus ve Ramallah kentlerinde gece boyunca devam eden baskınları sonucu en az 25 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 9 bin 955'e yükseldi.
İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 evi yıktı
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail güçleri, Cenin kentinin kuzey doğusundaki El-Celme beldesine baskın düzenledi.
Celme Köy Meclisi Başkanı Rıdvan Şaban, İsrail güçlerinin, üç buldozer eşliğinde girdiği kasabada Filistinlilere ait iki evi yıktığını söyledi.
Evlerden birinin Cemal Ebu Ferha adlı Filistinliye ait ve 170 metrekare olduğunu ifade eden Şaban, diğerinin ise Haşim Mahmud Ebu Ferha'ya ait ve 220 metrekare olduğunu dile getirdi.
Şaban, "Haşim Mahmud Ebu Ferha yıkılan evini yeni döşemişti, evlenecek oğlu oturacaktı." dedi.
Bölge sakinleri, yıkımın, C bölgesinde "ruhsatsız olduğu" bahanesiyle gerçekleştirildiğini kaydetti.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Beytüllahim kentinin batısındaki Beyt Cala kasabasında da 150 metrekarelik tek katlı bir evi daha yıktı.
Tanıklar, yıkım öncesi Filistinlilerin eşyalarını almalarına izin verilmediğini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.