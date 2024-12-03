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Dünya

İsrail'in 27 Kasım'dan bu yana gerçekleştirdiği ateşkes ihlallerinde 14 Lübnanlı öldü

İsrail'in Lübnan ile geçen hafta vardığı ateşkes anlaşmasını 117 kez ihlal ettiği ve düzenlediği saldırılarda 14 kişinin öldüğü bildirildi.

Yusuf Alioğlu, Ömer Erdem, Hamdi Yıldız  | 03.12.2024 - Güncelleme : 03.12.2024
İsrail'in 27 Kasım'dan bu yana gerçekleştirdiği ateşkes ihlallerinde 14 Lübnanlı öldü Fotoğraf: Ramiz Dallah - AA

İstanbul

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail, ateşkes anlaşması sonrasında ihlallerini sürdürmesi sebebiyle iki ülke arasındaki anlaşmayı bozma aşamasına getirdi.

NNA'ya göre İsrail, bugün ateşkes anlaşmasını 8 kez ihlal ederken, 27 Kasım'dan bu yana Lübnan ile vardığı ateşkes anlaşmasını 117 kez ihlal etmiş oldu.

İsrail'in ihlalleri, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilinin Mercaiyun ve Bint Cubeyl ilçeleri ile Güney iline bağlı Sur kenti ve Cizzin ilçesinde yoğunlaştı.

İsrail, söz konusu bölgelere savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ile top ve makineli tüfeklerle saldırılar düzenledi.

İHA ile Nebatiye iline bağlı Hasiba kasabasına düzenlenen saldırıda hayvanlarını otlatan bir çoban yaşamını yitirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığına göre İsrail’in 27 Kasım'dan bu yana gerçekleştirdiği ateşkes ihlallerinde toplam can kaybı 14’e, yaralı sayısı ise 13’e yükseldi.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 961 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 984’ü kadın ve çocuk, 222’si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 961 kişi öldü, 16 bin 520 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Lübnan hükümetinin açıkladığı verilere göre, ülke genelinde İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyona yakın kişi yerinden edildi. Bunların 624 binden fazlası Suriye'ye göç etti.

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