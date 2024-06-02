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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 240 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 439'a çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 60 artarak, 36 bin 439'a yükseldi.

Halime Afra Aksoy  | 02.06.2024 - Güncelleme : 02.06.2024
İsrail'in 240 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 439'a çıktı Fotoğraf: Dawoud Abo Alkas - AA

İstanbul

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 240 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 60 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 220 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 439'a, yaralı sayısının 82 bin 627'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

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