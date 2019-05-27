Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.79
Dolar
6.07
BIST 100
85,545.40
Altın
1,284.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail, Esed rejimine ait bir uçaksavar bataryasını vurduğunu duyurdu.

Mustafa Deveci,Adham Kako   | 27.05.2019
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

Kudüs

İsrail ordusu, Suriye'deki Beşşar Esed rejimine ait bir uçaksavar bataryasını vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Suriye'ye ait bir uçaksavardan İsrail hava sahasında rutin uçuş yapan uçağımıza ateş açıldı. Buna karşılık uçağımıza ateş açan uçaksavar bataryasını vurduk." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Esed rejimin haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin doğusundaki Han Ernebe bölgesinde bir askeri noktaya düzenlediği saldırıda bir asker öldü, bir asker yaralandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, kendisine karşı hiçbir saldırganlığa göz yummayacak ve bu tür saldırılara karşılık tüm gücüyle kararlılıkla gerekli adımları atacaktır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-İran çatışmasının Orta Doğu'nun geleceğine yansımaları
ABD'nin İran'ı çevreleme stratejisi ve riskler
2019 Hindistan genel seçimleri ve 'Yeni Hindistan' tartışmaları
İngiltere'de AP seçimlerinde Brexit karşıtları öne geçti
Çin-ABD ihtilafı ve uluslararası sistemin revizyonu

Benzer haberler

İsrail AA foto muhabiri üzerindeki baskısını sürdürüyor

İsrail AA foto muhabiri üzerindeki baskısını sürdürüyor

'Gazze önceki hafta dördüncü bir savaşın eşiğindeydi'

SETA'dan 'Suriye'de güvenli bölge' analizi

İsrail Filistin köyü Arakib'i 143’üncü kez yıktı

İsrail Filistin köyü Arakib'i 143’üncü kez yıktı
Netanyahu döneminde Yahudi yerleşimlerine 20 bine yakın konut inşasına başlandı

Netanyahu döneminde Yahudi yerleşimlerine 20 bine yakın konut inşasına başlandı

İsrail'e 'AA foto muhabirini serbest bırak' çağrısı

İsrail'e 'AA foto muhabirini serbest bırak' çağrısı