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Dünya

Madagaskar'da genel seçim

Afrika'ın güneydoğusundaki ada ülkesi Madagaskar'da milletvekili seçimi yapıldı.

Alaattin Doğru   | 27.05.2019
Madagaskar'da genel seçim

Dakar

Afrika'ın güneydoğusundaki ada ülkesi Madagaskar'da milletvekili seçimi yapıldı.

Başkent Antananarivo'da ve ülkenin geri kalan kesiminde yerel saatle 06.00'da açılan sandıklar akşam 17.00'de kapandı.

Seçimde 803 aday yarıştı. Madagaskarlılar, mecliste yer alacak 151 milletvekilini belirlemek amacıyla oylarını kullandı.

Cumhurbaşkanı Andr Rajoelina oyunu sabah saat 09.00'da kullandı.

Yaklaşık 10 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, halkın sandığa katılımının az olduğu belirtiliyor.

Seçim sonuçlarının haziran ayında açıklanması bekleniyor.


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