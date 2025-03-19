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Dünya

İsrail'de bir esir karşılığında birden fazla Filistinlinin serbest bırakılmasını yasaklayan tasarı sunuldu

İsrail'de aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi milletvekillerinin serbest bırakılacak her İsrailli esir karşılığında yalnızca bir Filistinli esirin serbest bırakılmasını öngören yasa tasarısı sunduğu bildirildi.

Burak Dağ  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
İsrail'de bir esir karşılığında birden fazla Filistinlinin serbest bırakılmasını yasaklayan tasarı sunuldu

Kudüs

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, aşı sağcı Dini Siyonizm milletvekilleri, esir ailelerinin şiddetle karşı çıktığı bir İsrailli esire karşılık birden fazla Filistinli tutsağın serbest kalmasını yasaklayan yasa tasarısını meclise sundu.

Yasa tasarısında ayrıca, İsrailli esirlerin cenazeleri için Filistinli esirlerin serbest bırakılmasına izin verilmemesi öngörülüyor.

Aşırı sağcı Dini Siyonizm milletvekili Ohad Tal’ın, İsrail Meclisine sunduğu tasarının Tel Aviv yönetiminin ihlal ettiği Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla ilgili olmadığını söylediği aktarıldı.

Haberde, İsrailli esirlerin ailelerinin söz konusu yasa tasarısına şiddetle karşı çıktığı bildirildi.

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