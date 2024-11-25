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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'de, aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in eski çalışanlarına yasa dışı silah ruhsatı dağıttıkları iddiasıyla soruşturma

İsrail'de polisin, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ofisinin 5 eski personeli hakkında yasa dışı silah ruhsatı dağıttıkları iddiasıyla soruşturma başlattığı bildirildi.

Burak Dağ  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
İsrail'de, aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in eski çalışanlarına yasa dışı silah ruhsatı dağıttıkları iddiasıyla soruşturma

Kudüs

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail polis teşkilatında yolsuzluk suçlarıyla mücadele için kurulan "Lahav 433" birimi Ulusal Güvenlik Bakanlığı çalışanları ve 5 eski personel hakkında yetkisiz silah ruhsatı dağıtma iddiasını soruşturuyor.

Habere göre, soruşturma Ulusal Güvenlik Bakanlığı çalışanlarını kapsarken, Ben Gvir'in ofisinde çalışmış 5 personelin de yasa dışı silah ruhsatı dağıttığından şüpheleniliyor.

Söz konusu şüpheliler, 7 Ekim 2023 sonrası silah ruhsatı taleplerinde yaşanan yoğunluğun ardından aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir tarafından istihdam edildi.

Ben-Gvir, İsrail başsavcısını "darbe yapmaya çalışmakla" suçladı

İddialara ilişkin soruşturma başlatılmasının ardından aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, X sosyal medya hesabından, İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara’yı ve soruşturmayı yürüten savcıyı "siyasi çıkarları doğrultusunda hareket ederek davalar uydurmaya ve sağcı hükümete karşı darbe yapmaya çalışmakla” suçladı.

Ben-Gvir, 18 Kasım’da da Başsavcı Miara'yı, “sivillere silah ruhsatı dağıtma” politikası nedeniyle kendisine karşı uydurma davalar açmakla suçlamıştı.

Başsavcı Miara'nın görevden alınması çağrısı yapan Ben-Gvir, “Hükümet olarak onu derhal görevden almaktan başka seçeneğimiz yok. Demokrasiye karşı bir darbeden bir adım uzağız.” ifadelerini kullanmıştı.

Ben-Gvir, 18 Mart’ta yaptığı açıklamada, Bakanlığının 7 Ekim'den bu yana 100 bin İsrail vatandaşına silah ruhsatı verdiğini duyurmuştu.

İsrail basınında daha önce binlerce silah ruhsatının yasa dışı şekilde verildiği haberleri yer almıştı.

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