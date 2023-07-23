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Dünya

İsrail'de akademisyenler yargı düzenlemesine karşı greve gidiyor

İsrail'deki 4 üniversitede görev yapan akademisyenlerin, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı greve gideceği belirtildi.

Said Amori, Çağrı Koşak  | 23.07.2023 - Güncelleme : 23.07.2023
İsrail'de akademisyenler yargı düzenlemesine karşı greve gidiyor

Kudüs

İsrail'in "Walla News" haber sitesine göre, Tel Aviv Üniversitesi, Kudüs İbrani Üniversitesi, Negev Ben-Gurion Üniversitesi ve Technion Üniversitesi'nden akademisyenler grev kararı aldı.

Söz konusu akademisyenlerin, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının yarın Meclise getirilmesine tepki amacıyla bu kararı aldığı aktarıldı.

Tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

Netanyahu hükümeti, yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının 11 Temmuz’da birinci oylamadan geçmesinin ardından 2. ve 3. oylama için 24 Temmuz'da Meclise getirileceğini açıklamıştı.

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