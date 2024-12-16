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Dünya

İsrail, Suriye'nin Lazkiye ve Tartus illerine şiddetli hava saldırıları düzenledi

İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin Lazkiye ve Tartus illerinde çok sayıda askeri noktaya hava saldırıları düzenledi.

Eşref Musa, Ömer Koparan  | 16.12.2024 - Güncelleme : 16.12.2024
İsrail, Suriye'nin Lazkiye ve Tartus illerine şiddetli hava saldırıları düzenledi

Halep

Uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, ülkenin batısındaki Lazkiye ve Tartus illerinde çok sayıda askeri noktayı hava saldırılarıyla hedef aldı.

Lazkiye ve Tartus'taki, 32. Hava Savunma Alayı, 107. Askeri Karargah ile Hıreysun, Harab, Mıserhin ve Ballutiyye köylerindeki askeri karargahlara ve mühimmat depolarına saldırılar yapıldı.

Tartus'ta yer alan Hıreysun köyüne düzenlenen saldırıda şiddetli patlamalar meydana geldi. 8 Aralık'ta Baas rejiminin çökmesinin ardından İsrail, askeri imkanları yok etmek amacıyla Suriye'de yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

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