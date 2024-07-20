İsrail savaş uçakları Yemen'e saldırı düzenledi
İsrail savaş uçaklarının, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.
İstanbul
Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalı, "Hudeyde kentinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurdu.
Haberde, Hudeyde Limanı'ndaki petrol depolarına düzenlenen saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi ancak sayıya ilişkin bilgi verilmedi.
Haberde ayrıca, saldırı sonucu çok sayıda kişide yanıklar oluştuğu ifade edildi.
Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam ise X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, İsrail'in, Hudeyde Limanı'ndaki petrol tankları ve elektrik santralinin de aralarında bulunduğu sivil tesisleri hedef alan acımasız saldırısının, Yemen'in Gazze'ye verdiği desteği durdurması için düzenlendiğini belirtti.
Abdusselam, "Bu, (Gazze'ye verilen desteğin durması) gerçekleşmeyecek bir düştür. Bu saldırı, Yemen halkının ve silahlı kuvvetlerinin sadece kararlılığını ve azmini artıracaktır." ifadesini kullandı.
İsrail, Yemen’in Hudeyde kentine saldırdı ⤵️— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 20, 2024
• Hudeyde Limanı'na saldırı sonrası limandaki petrol depolarında yangın çıktı
• Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalı, "Hudeyde kentinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurduhttps://t.co/XD2hE4CkqG pic.twitter.com/cvVuiLHKWA
İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana, X sosyal medya hesabından Hudeyde'deki saldırı sonrası çıkan yangınların fotoğrafını paylaşarak "Bu, tüm Ortadoğu'ya bir mesajdır." açıklamasında bulundu.
İsrail Savunma Bakanı: "(Husiler) Bize saldırmaya cesaret ederlerse, sonuç aynı olacaktır"
İsrail'in Yemen'in Kızıldeniz üzerindeki liman kenti Hudeyde'ye düzenlediği hava saldırısının ardından Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran destekli Husilerin İsrail'i tekrar hedef almaları durumunda aynı sonuçla karşılaşacaklarını söyledi.
Gallant, yayımlanan video mesajında, Yemen'in Kızıldeniz üzerindeki Hudeyde kentinde limana düzenlenen hava saldırısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Husilerin İsrail'e 200'ün üzerinde saldırıda bulunduğunu ve ilk kez İsrail vatandaşlarına zarar verdiklerini dile getiren Gallant, bu nedenle Hudeyde'yi hedef aldıklarını savundu.
Gallant, "İsrail vatandaşlarının kanının bir bedeli var. Bu, Lübnan'da, Gazze'de, Yemen'de ve diğer yerlerde açıkça ortaya kondu. Bize saldırmaya cesaret ederlerse, sonuç aynı olacaktır." ifadelerini kullandı.
İsrail'in 2 bin kilometre uzağındaki Hudeyde'deki limana düzenlenen saldırıyı Başbakan Binyamin Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Hezi Halevi'nin yakından izlediğini belirten Gallant, "Şu anda Hudeyde'de yanan ateş, Orta Doğu'nun her yerinde görülüyor ve bunun önemi açık." dedi.
İsrail Ordusu sözcülüğünden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Yemen'in Hudeyde kentindeki limanda Husilere ait "askeri hedefleri" vurduğu, İsrail'e karşı Husilerin düzenlediği yüzlerce saldırıya karşı misilleme yapıldığı duyurulmuştu.
Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında cuma yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.
Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.
Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İHA saldırısına "gerekli karşılığı vereceklerini" söylemişti.
Husiler'den İsrail'in saldırısı sonrası "ülkede yeterli miktarda petrol ürünü var" açıklaması
Yemen'de İran destekli Husiler, ülkede yeterli miktarda petrol ürünü bulunduğunu duyurdu.
Husilerin sözde Petrol Bakanı Ahmed Abdullah Daris, Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan açıklamasında, İsrail'in, Hudeyde Limanı'ndaki petrol tesislerine saldırı düzenlemesinin petrol ürünlerine etkisi üzerine değerlendirmede bulundu.
Daris, Husilerin kontrolü altındaki bölgede yaşayan Yemenlilere "yeterli miktarda petrol ürünü bulunduğu" konusunda güvence vererek, "benzin istasyonlarına giderek krize yol açılmamasını" istedi.
"Akaryakıt istasyonları normal bir şekilde vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor." diyen Daris, Hudeyde'ye yönelik saldırı sonrasında durumun kontrol altında olduğu yönünde mesaj verdi.
Husilerin sözde Elektrik Bakanı Muhammed el-Bahiti ise İsrail saldırısının, Hudeyde'deki elektrik üretim tesisinin ve yakıt tanklarının ciddi zarar görmesine yol açtığını kaydetti.
İsrail'in Yemen'e saldırısına havada yakıt ikmal uçakları, savaş jetleri ve donanmanın katıldığı bildirildi
İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırı öncesinde İsrail Güvenlik Kabinesi'nin olağanüstü oturumla toplandığı, saldırıya havada yakıt ikmal uçakları, savaş jetleri ve donanmanın katıldığı belirtildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Yemen'in Kızıldeniz üzerindeki liman kenti Hudeyde'ye düzenlenen hava saldırısı öncesinde İsrail güvenlik kabinesi olağanüstü oturumla toplandı.
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de içinde yer aldığı kurmay kademesinin toplantısının yaklaşık 4 saat sürdüğü, katılımcılardan toplantıya çağırıldıklarını kimseye bildirmemeleri istendiği aktarıldı.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde Netanyahu'nun Halevi ile saldırıyı izlediği anların görüntülerini yayınladı.
Kanal 13'ün haberine göre, öğlen saatlerinde İsrail'in güneyindeki Kızıldeniz kıyısındaki Eylat kentindeki askeri hava üssünden savaş uçakları ve havada yakıt ikmal uçaklarından oluşan bir filonun havalandığı görüldü.
Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırıya, donanma, havada yakıt ikmal uçakları, F-15 ve F-35 savaş jetleri katıldı. İsrail donanmasının, Yemen'de Husilerden gelecek olası bir misillemeye karşı Kızıldeniz'de teyakkuz haline geçtiği belirtildi.
Dubai merkezli el-Arabiya televizyonu, İsrail'in Yemen'deki saldırıyı ABD ile koordine ettiğini, aralarında F-35 savaş uçaklarının yer aldığı 12 İsrail uçağının Hudeyde'de 10 farklı hedefi bombaladığını geçti.
İsrail Lübnan'ın güneyindeki Sur'a hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Adlun beldesine hava saldırısı düzenlediği ve bölgede güçlü patlamalar meydana geldiği bildirildi.
Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu Adlun beldesine hava saldırısı düzenledi ve bölgede güçlü patlamalar duyuldu. Patlama nedeniyle saçılan şarapnellerin çevre köylere ulaştığı aktarıldı.
Lübnan Hizbullahı'nın işgal altındaki Golan Tepelerine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 İsrail askeri yaralanmıştı.
İsrail ordusu: Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 45 roket atıldı
İsrail ordusu, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Celile, Batı Celile bölgelerine ve işgal altındaki Golan Tepelerine Lübnan'dan 45 roketin atıldığını duyurdu.
Ordunun, X sosyal medya platformundan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, Lübnan'dan Golan Tepelerine yaklaşık 30 roketin atıldığı, hava savunma sisteminin birkaç roketi imha ettiği, diğerlerinin ise açık alanlara düştüğü belirtildi.
Roketler nedeniyle çıkan yangınlara itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği aktarılan açıklamada, Lübnan'dan Batı Celile bölgesine 10, Yukarı Celile bölgesine ise 5 roket fırlatıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.
İsrail'in güneyinde Kızıldeniz kıyısındaki Eylat kentinde patlama sesleri
İsrail'in güneyindeki Kızıldeniz kıyısındaki Eylat kentinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Eylat kentinde patlama sesleri duyulduğuna ilişkin haberlerin incelendiği belirtildi.
Kanal12 televizyonu, Eylat bölge halkının patlama sesleri duyduğunu açıkladı.
Sosyal medyada, Eylat kenti semalarında ışık hüzmesi bırakan cisimlerin görüldüğü görüntüler paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.