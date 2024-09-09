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İsrail askerlerinin açtığı ateşte öldürülen Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi için işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde cenaze töreni düzenleniyor.
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Dünya

İsrail'in Suriye'de hava saldırıları düzenlediği iddia edildi

Hama'daki saldırılarda 16 kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı ileri sürüldü.

Ahmet Karaahmet  | 09.09.2024 - Güncelleme : 09.09.2024
İsrail'in Suriye'de hava saldırıları düzenlediği iddia edildi

İdlib

İsrail'e ait savaş uçaklarının, Suriye'nin Hama ve Tartus illerindeki birden fazla askeri bölgeye 15 hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü.

Suriye rejimine yakın sosyal medya hesaplarında İsrail'e ait savaş uçaklarının Hama ilindeki Misyaf bölgesinde bulunan Askeri Bilimsel Araştırma Merkezi ile Tarsus'ta İran destekli gruplara ait askeri noktalara 15 hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

Rejimin haber ajansı SANA da hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiğini duyurdu.

Haberde Hama'daki saldırılar sonucu 16 kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı ileri sürüldü.

Öte yandan saldırı iddiasına ilişkin İsrail tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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