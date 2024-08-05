Dolar
33.35
Euro
36.48
Altın
2,423.56
ETH/USDT
2,309.90
BTC/USDT
52,485.00
BIST 100
10,054.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail savaş uçakları, Beyrut semalarında "sonik patlamalar" gerçekleştirdi

İsrail ordusuna ait savaş uçakları Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ses duvarını aşarak şiddetli "sonik patlama" gerçekleştirdi.

İdiris Okuduci  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
İsrail savaş uçakları, Beyrut semalarında "sonik patlamalar" gerçekleştirdi

Beyrut

İsrail ordusuna ait savaş uçakları Lübnan hava sahasını ihlal edip başkent Beyrut semalarında alçak uçuş yaptı.

Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi üzerindeki alçak uçuşun ardından savaş uçakları ses duvarını aşarak art arda 2 defa tüm kentte duyulan şiddetli sonik patlama gerçekleştirdi.

İsrail ordusu 8 Ekim 2023'ten beri özellikle Lübnan'ın güneyinde sonik patlamalar düzenliyordu.

Ancak İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 27 Temmuz'daki Mecdel Şems saldırısından bu yana Beyrut semaları üzerinde de buna benzer patlamalar yaşanıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da konut sayısı artan kentsel dönüşüm projesinde hedef eylülde teslim
Instagram'a getirilen erişim engeline ilişkin bugün yeniden şirketle görüşme yapılacak
İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin belediye başkanları hakkında suç duyurusu
Türkoğlu ilçesinin bazı mahallelerinde telefonla konuşmak isteyenler yüksek yerlere çıkıyor
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

İsrailli aşırı sağcı Bakan, 2 milyon Gazzelinin açlıktan ölmesinin 'haklı' olabileceği ima etti

İsrailli aşırı sağcı Bakan, 2 milyon Gazzelinin açlıktan ölmesinin 'haklı' olabileceği ima etti

İsrail savaş uçakları, Beyrut semalarında "sonik patlamalar" gerçekleştirdi

Heniyye suikastında İran'ın işaret ettiği "kısa menzilli" silahlar mercek altında

Güney Kore'den Lübnan ve İsrail'deki vatandaşlarına bu ülkeleri terk etmeleri çağrısı

Güney Kore'den Lübnan ve İsrail'deki vatandaşlarına bu ülkeleri terk etmeleri çağrısı
ABD'ye göre Gazze'de ateşkes, savaşa son vermenin en iyi yolu

ABD'ye göre Gazze'de ateşkes, savaşa son vermenin en iyi yolu
Uluslararası Af Örgütü: Filistinli esirlere işkence ve cinsel şiddet "savaş suçu"

Uluslararası Af Örgütü: Filistinli esirlere işkence ve cinsel şiddet "savaş suçu"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet