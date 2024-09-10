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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail saldırısında iki bacağını kaybeden Rahaf, tedavi için yurt dışına çıkmayı bekliyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda yara alan 4 yaşındaki Rahaf Saad, iki ayağının da ampute edilmesi sonucu yaşıtları ile birlikte oyun oynamaktan mahrum kaldı.

10.09.2024 - Güncelleme : 10.09.2024
İsrail saldırısında iki bacağını kaybeden Rahaf, tedavi için yurt dışına çıkmayı bekliyor

Deyr Belah

Rahaf’ın annesi, gece geç saatlerde uyudukları sırada evlerine gerçekleşen saldırı ile kızının bacaklarından aldığı hasar sonucu iki bacağının da ampute edilmek zorunda kaldığını ifade etti.

Annesi, ampute olmadan önce sürekli bahçede ve sokakta yaşıtlarıyla oyun oynayan hareketli bir çocuk olan Rahaf’ın, diğer çocuklarla oynamak istemesine rağmen yürüyemediği için oyundan mahrum kaldığını belirtti.

Kızının durmadan bacakları hakkında sorular sorduğunu dile getiren Gazzeli kadın, kızının tedavi olabilmesi için yurt dışına çıkarılmasını istiyor.

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