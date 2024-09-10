İsrail saldırısında iki bacağını kaybeden Rahaf, tedavi için yurt dışına çıkmayı bekliyor
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda yara alan 4 yaşındaki Rahaf Saad, iki ayağının da ampute edilmesi sonucu yaşıtları ile birlikte oyun oynamaktan mahrum kaldı.
Deyr Belah
Rahaf’ın annesi, gece geç saatlerde uyudukları sırada evlerine gerçekleşen saldırı ile kızının bacaklarından aldığı hasar sonucu iki bacağının da ampute edilmek zorunda kaldığını ifade etti.
Annesi, ampute olmadan önce sürekli bahçede ve sokakta yaşıtlarıyla oyun oynayan hareketli bir çocuk olan Rahaf’ın, diğer çocuklarla oynamak istemesine rağmen yürüyemediği için oyundan mahrum kaldığını belirtti.
Kızının durmadan bacakları hakkında sorular sorduğunu dile getiren Gazzeli kadın, kızının tedavi olabilmesi için yurt dışına çıkarılmasını istiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.