Dolar
30.13
Euro
32.75
Altın
2,016.20
ETH/USDT
2,506.70
BTC/USDT
42,421.00
BIST 100
8,016.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenliyor. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3), mürettebatıyla 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece TSİ 00.49’da gerçekleşmesi planlanan fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail saldırıları nedeniyle Refah bölgesinin nüfusu 4 kattan fazla arttı

BM, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin olan Refah bölgesinin nüfusunun 1,2 milyona ulaştığını bildirdi.

Mustafa Deveci  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
İsrail saldırıları nedeniyle Refah bölgesinin nüfusu 4 kattan fazla arttı

Ankara

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Refah bölgesinin nüfusunun dört kattan fazla arttığı bildirildi.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in havadan, karadan ve denizden saldırılarına hedef oluyor.

Saldırılar nedeniyle başta Gazze'nin kuzeyi olmak üzere bölgede ağır yıkım oluşurken, 1,9 milyon Filistinli de yerinden oldu.

Daha önce Gazze'nin orta ve güneyinin "güvenli olduğunu" iddia eden İsrail ordusu, saldırılarını buralarda yoğunlaştırdı.

Son günlerde Gazze'nin orta kesimlerinin yanı sınıra güneyde yer alan Han Yunus bölgesi İsrail ordusunun yoğun saldırılarına hedef oluyor.

Bu nedenle de yerinden olan Gazzelilerin büyük kısmı Mısır sınırında yer alan Refah bölgesine göç etmek zorunda kaldı.

Refah başta olmak üzere yerinden edilen Filistinliler bölgedeki ağır yıkım nedeniyle derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda hayat mücadelesi veriyor.

Refah bölgesinin nüfusu 1,2 milyonu aştı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'ndan (UNRWA) yapılan açıklamaya göre, Refah bölgesinin nüfusu 1,2 milyonu aştı.

Bu da yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze nüfusunun yarısından fazlasının bugün itibarıyla Refah bölgesinde olduğu anlamına geliyor.

Daha önce 280 bin kişinin yaşadığı Refah bölgesinin nüfusu, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin sığınmasıyla 4 kattan daha fazla arttı.

UNRWA açıklamasında Gazze'nin orta kesimlerinde de nüfus yoğunluğunun olabildiğine fazla olduğu dile getirilerek, "Orta kesimler de oldukça kalabalık, insanlar yiyecek ve ilaç bulmak için çabalıyor, üşüyor. Gazze'nin kuzeyi hakkında çok az bilgi var ve erişim oldukça kısıtlı." ifadesine yer verildi.

İsrail Refah'ı da vuruyor

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesi de sık sık İsrail saldırılarının hedefi oluyor.

İsrail'in bu gece Refah'ta bir eve düzenlediği bombalı saldırıda çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 19 Filistinli öldürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da Azerbaycan'ın "Kanlı Ocak" şehitlerini anmak için tören düzenlendi
AYM, kamu görevlilerinde toplu sözleşme ikramiyesindeki "yüzde 2" şartını iptal etti
Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubu Eskişehir'de yakalandı
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Altınok: Bütün Ankara'nın hizmetkarı olacağız
Şehir Hatları 173. yaşını kutluyor

Benzer haberler

Gazze'de yarasına dikiş atılan çocuk: Benim suçum ne, İsraillilere ben ne yaptım!

Gazze'de yarasına dikiş atılan çocuk: Benim suçum ne, İsraillilere ben ne yaptım!

İsrail saldırıları nedeniyle Refah bölgesinin nüfusu 4 kattan fazla arttı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 24 bin 620'ye yükseldi

GÖRÜŞ - Netanyahu'nun "Demir Duvar"ı İsrail'in kendi hapishanesi mi olacak?

GÖRÜŞ - Netanyahu'nun "Demir Duvar"ı İsrail'in kendi hapishanesi mi olacak?
İsrail Cumhurbaşkanı'ndan "Riyad'la normalleşmenin Gazze'deki savaştan çıkışın anahtarı olduğu" açıklaması

İsrail Cumhurbaşkanı'ndan "Riyad'la normalleşmenin Gazze'deki savaştan çıkışın anahtarı olduğu" açıklaması
İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 367 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 367 Filistinliyi öldürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet