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Dünya

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da Filistinli gençlere saldırdı

Esat Fırat   | 11.05.2021
İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da Filistinli gençlere saldırdı

Kudüs

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da Filistinli gençlere saldırdı.

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