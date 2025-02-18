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Dünya

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te UNRWA okullarına baskın düzenledi

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okullara baskın düzenledi.

Faruk Hanedar, Safiye Karabacak  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te UNRWA okullarına baskın düzenledi

Kudüs

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X hesabından yaptığı paylaşımda, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki çocukların ve gençlerin UNRWA okullarında eğitim hakkından mahrum bırakıldığını belirtti.

Lazzarini, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi personeli ve polisin, UNRWA'ya ait Kalandia Eğitim Merkezine zorla girdiğini duyurdu.

İsrail polisinin göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandığını aktaran Lazzarini, 350 öğrenci ve 30 personelin saldırıdan etkilendiğini bildirdi.

Lazzarini, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalandia ile beraber UNRWA'ya ait 3 okula baskın düzenleyen İsrail polisinin, öğrencileri ve personeli tahliyeye zorladığını aktardı.

Toplam 250 çocuk ve Kalendia'daki 350 kursiyerin İsrail'in zorla tahliyesine maruz kaldığını belirten Lazzarini, bunun temel eğitim hakkının ve BM dokunulmazlığının ihlali olduğunu ifade etti.

Yerel kaynaklar, İsrail polisinin Doğu Kudüs'ün Silvan beldesindeki Kudüs İlköğretim Okulu'na baskın düzenleyerek okul yönetimini sorguya çektiğini, Vadi el-Cevz Mahallesi'ndeki UNRWA okulu ile Kalandiya Mülteci Kampı'ndaki Kalandiya Mesleki Eğitim Enstitüsü'ne de baskın düzenlediğini aktardı.

Netanyahu, UNRWA'yı yasaklama kararının uygulanması talimatı vermişti

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden dün yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İsrail Meclisinde kabul edilen UNRWA'yı yasaklama kararını uygulama talimatı verdiği bildirilmişti.

Açıklamada, "Başbakan'ın direktifinin uygulanması konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır." ifadesi dikkati çekmişti.

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