Dolar
38.85
Euro
43.37
Altın
3,201.12
ETH/USDT
2,473.30
BTC/USDT
102,931.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Altunizade-Ferah Mahallesi, Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı Şantiye Programı’nda konuşuyor.
logo
Dünya

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında bir kişi öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mahmut Geldi  | 17.05.2025 - Güncelleme : 17.05.2025
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında bir kişi öldü

Beyrut

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) güneydeki Sur kenti kırsalında bir otomobili hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırısında bir kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in İHA'yla sınır bölgesine yakın Dıhayra beldesinde bir traktöre de bomba attığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde, İsrail'in sabah saatlerinde de Sur kentine bağlı Yarun beldesinde bir konteyner evi ve kaldırım taşları üretim tesisini hedef aldığına işaret edildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İETT otobüsünden akan mazot nedeniyle çok sayıda araç kaza yaptı
Marmara'da nisan yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 18 azaldı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı soruşturmasında sona gelindi
Motokuryeler eğitimle mesleğe girişe ve yeni düzene odaklandı
İzlanda Dışişleri Bakanı Katrin Gunnarsdottir'den Türkiye'nin dünya barışındaki rolüne övgü

Benzer haberler

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında bir kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında bir kişi öldü

İsrail askerleri tank ve zırhlı araçlarla Lübnan topraklarını ihlal etti

İsrail ordusu, Lübnan'ın Dıhayra beldesinde yıkılan evlerin inşa edilmesini ve tarım yapılmasını engelliyor

İsrail'in Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı

İsrail'in Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı
İsrail ordusunun Lübnan'da İHA'yla hedef aldığı araçta bir kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'da İHA'yla hedef aldığı araçta bir kişi öldü
İsrail ordusunun Lübnan'da hava saldırısıyla hedef aldığı araçta bir kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'da hava saldırısıyla hedef aldığı araçta bir kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet