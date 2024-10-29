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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son iki haftada 777 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son iki haftada 777 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 210 kişi yaralandı.

Safiye Karabacak  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son iki haftada 777 Filistinli öldü

İstanbul

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 389 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 41 kişinin öldüğü, 113 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bakanlığın verilerine göre, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda son iki haftada 777 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 210 kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 61'e, yaralı sayısının da 101 bin 223'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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