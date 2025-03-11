İsrail ordusunun Gazze kentine saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Gazze kentine ateşkes anlaşmasını bir kez daha ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.
Gazze
Filistinli ilkyardım ekiplerinin AA'ya verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze kentinin doğusunda Filistinlilerin toplandığı bir bölgeye hava saldırısı düzenledi.
İnsansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.
İsrail ordusunun bugün Refah kentinde düzenlediği bir başka İHA saldırısında ise Filistinli 1 kadın yaşamını yitirmişti.
Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması
Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Ancak İsrail ordusu sık sık ateşkesi ihlal ediyor.
Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.
Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.
Anlaşmanın birinci aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700’ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25'i sağ, 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir teslim edildi. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.