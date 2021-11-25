İsrail ordusunun Batı Şeria'da Filistinlilere müdahalesinde 20 kişi yaralandı
İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere müdahalesinde biri ağır olmak üzere 20 kişinin yaralandığı, 10'unun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Ramallah, Kudüs
Nablus güneyindeki El-Leben eş-Şarkiye Beldesi Yerel Konseyi Başkanı Yakub Uveys, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki iki okulun öğrencileri, aileleri ve belde sakinleri ile İsrail ordusu ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin karşı karşıya geldiğini söyledi.
Uveys, bölgeye gelen 200 kadar Yahudi yerleşimcinin okul yolunda öğrencilerin önünü kestiğini anlattı.
Olaya müdahale eden İsrail ordusu ile Filistinliler arasında arbede yaşandığı, askerlerin kalabalığa plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği, Filistinlilerin ise onlara taşla karşılık verdiği bildirildi.
İsrail askerlerinin plastik mermili müdahalesinde yaklaşık 20 kişinin yaralandığı, 10'unun hastanede tedavi gördüğü, birinin durumunun ise ağır olduğu aktarıldı. Yüzlerce Filistinlinin de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi.
Uveys, bölgedeki Yahudi yerleşimcilerin sosyal medya üzerinden "buradaki iki okulu ele geçirmeyi amaçladıklarına" dair çok sayıda paylaşım yaptığına işaret ederek, bugünkü saldırıların da bu amaca hizmet ettiğini söyledi.
İsrailli sivil toplum kuruluşu B'tselem'in son yayınladığı rapora göre, bu yılın başından eylül ayına kadar 251'i Filistinli çiftçilere olmak üzere Yahudi yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen 451 saldırı gerçekleştirildi.
Raporda Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırıları sırasında 183'ünde İsrail askerlerinin bölgede bulunduğu, bunlardan 104'ünde saldırılara Filistinlilere karşı plastik mermi, ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz kullanarak katıldığı, 66'sında bölgede bulundukları ancak yerleşimcilerin saldırılarına göz yumdukları, 22 olayda da güvenlik güçlerinin yerleşimcilerin saldırılarına uğrayan Filistinlileri gözaltına aldığı ifade edildi.
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria topraklarında 2 milyon dönümden büyük bir alanda inşa ettiği 280'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde 450 bin kadar yerleşimci yaşıyor.
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 372 konutluk yeni yasa dışı Yahudi yerleşim birimine onay verdi
İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı Planlama Komitesi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da 372 konutluk yeni yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşasına onay verdiği belirtildi.
İsrail'deki radikal Yahudi akımlara yakınlığıyla bilinen 7. Kanal'da yer alan haberde, son iki yıl içinde Planlama Komitesi'nin, El Halil kentinde bulunan Kiryat Arba yerleşiminde ticari alanlar ve bir üniversite kampüsü inşasına onay verdiğine işaret edildi.
Komite'nin 372 yeni konut inşasını onayladığı kaydedilen haberde, kurumun geçtiğimiz yıllarda da binden fazla konutun yapımını onayladığı kaydedildi.
Kiryat Arba yasa dışı yerleşim birimi 1968 yılında Batı Şeria'nın El Halil kentinde kuruldu.
İsrail Merkez İstatistik Bürosu'nun 2021 yılı verilerine göre, yerleşim biriminde 7 bin 510'dan fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.