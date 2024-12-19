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Dünya

İsrail ordusu, Yemen'deki Husilere karşı hava saldırıları düzenlediğini duyurdu

Hava saldırılarıyla Yemen'deki limanlar ve enerji altyapısı hedef alındı. Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in başkent Sana ve Hudeyde'ye yaptığı saldırılarda en az 9 kişinin öldüğünü duyurdu.

Mahmut Geldi, İbrahim Sipahi, Çağrı Koşak  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
İsrail ordusu, Yemen'deki Husilere karşı hava saldırıları düzenlediğini duyurdu

İstanbul/Sana

İsrail ordusu, Yemen'deki İran destekli Husilere karşı bir dizi hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail savaş uçaklarının Yemen'in iç kesimleri ile batısındaki sahil bölgesini bombaladığını belirtti.

Savaş uçaklarının Husilere ait askeri hedefleri bombaladığını aktaran Adraee, Husilerin İsrail'e yönelik insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle düzenlediği saldırıları hatırlattı.

Husilerin bu gece Yemen'den gerçekleştirdiği füze saldırısı nedeniyle milyonlarca İsraillinin sığınaklara kaçmak zorunda kaldığına dikkati çeken Adraee, Husilerin 2 haftadan beri de İHA'lı saldırılar düzenlediğini ifade etti.

İsrail savaş uçaklarının Yemen'de bombaladığı yerlerin Husiler tarafından askeri amaçlarla kullanıldığını öne süren Adraee, saldırılarla Husilerin altyapıyı askeri amaçlarla kullanmasını engellemeyi hedeflediklerini iddia etti.

Adraee, İsrail'in Yemen'e yönelik hava saldırılarında limanların yanı sıra başkent Sana'daki enerji altyapısının hedef alındığını aktardı.

Husilerin bir yıldan beri İran'ın finansman ve talimatlarıyla İsrail'i hedef almaya çalıştığına işaret eden Adraee, Husileri, bölgesel istikrarın yanı sıra denizde seyrüsefer güvenliğini bozmakla suçladı.

İsrail, Yemen'den atılan balistik füzenin havada imha edildiğini duyurdu

İsrail ordusu, Yemen'den atılan balistik füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yemen'den fırlatılan füzenin İsrail hava sahasına girmeden hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini belirtti.

Adraee, hava savunma sistemlerinin söz konusu füzeyi imha ettiği sırada şarapnellerin düşebileceği ihtimaline karşı İsrail'in orta kesimlerinde siren seslerinin devreye girdiğini ifade etti.

Yemen'deki İran destekli Husilerden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Yemen'deki Husiler: Başkent Sana ve Hudeyde kenti, bir dizi hava saldırılarına maruz kaldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, başkent Sana ve Hudeyde kentinin bir dizi hava saldırısıyla hedef alındığını duyurdu.

Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan haberde, Husilerin kontrolündeki başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine bir dizi hava saldırısının düzenlendiği belirtildi.

Sana'nın kuzey ve güney bölgelerinde yer alan elektrik santrallerinin bombalandığı aktarılan haberde, ülkenin batısındaki Kızıldeniz kıyısında ise Hudeyde Limanı'na 4 ve Ras İsa bölgesinde bulunan petrol tesislerine 2 hava saldırısı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Haberde, söz konusu saldırıların kaynağına dair bilgi verilmedi.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in saldırısında en az 9 kişinin öldüğünü duyurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in başkent Sana ve Hudeyde'ye yaptığı saldırılarda en az 9 kişinin öldüğünü duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberinde, İsrail'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine bağlı Salif Limanı'na saldırısında 7 ve Ras İsa'daki petrol tesislerine saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in Hudeyde'nin iki bölgesine bir dizi hava saldırısı yaptığı ifade edilen haberde, Salif ve Ras İsa'da ölen 9 Yemenlinin yanı sıra çok sayıda yaralının bulunduğu aktarıldı.

Haberde, "İsrail, başkent Sana'nın güneyindeki Haziz elektrik santraline 4 ve kuzeyindeki Zahban elektrik santraline 2 saldırı düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Sivil Savunma ekiplerinin Haziz elektrik santralinde çıkan yangını kontrol altına almaya çalıştığı, Zahban'daki yangını ise söndürdüğü kaydedildi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda denizcilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

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