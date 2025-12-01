İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra kırsalındaki ihlallerini sürdürüyor
İsrail ordusu, Suriye’nin güneyinde Kuneytra kırsalında bulunan Tel Ebu Kubays bölgesine ilerleyerek ihlallerini sürdürdü.
Kuneytra
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA haberine göre, üç tank ve iki Hummer araçtan oluşan İsrail askeri birliğinin Ayn Zivan köyü yakınlarındaki Tel Ebu Kubays’in en yüksek noktasına tırmandığını aktardı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Haberde, daha önce İsrail güçlerinin Kuneytra’nın güney kırsalında Sayda El-Hanut köyünün batı kesimine ve El-Duvaye’nin batı kenarlarına doğru ilerlediği belirtildi.
Daha önce İsrail ordusu, Kuneytra’nın güney kırsalında Sayda El-Hanut köyünün batı kesimine ve El-Duvaye’nin batı kenarlarına doğru ilerlemişti.
Şam yönetimi, İsrail’in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının 1974 Ayrılma Anlaşması’nın açık ihlali olduğunu belirtiyor. Suriye, İsrail güçlerinin işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yinelerken, uluslararası toplumu da İsrail’in "saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya" çağırıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.