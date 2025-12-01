Dolar
Fenerbahçe Kulübü Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Galatasaray karşılaşması sonrası Chobani Stadı'nda açıklamalarda bulunuyor.
Dünya

İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra kırsalındaki ihlallerini sürdürüyor

İsrail ordusu, Suriye’nin güneyinde Kuneytra kırsalında bulunan Tel Ebu Kubays bölgesine ilerleyerek ihlallerini sürdürdü.

Ahmet Karaahmet  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
Kuneytra

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA haberine göre, üç tank ve iki Hummer araçtan oluşan İsrail askeri birliğinin Ayn Zivan köyü yakınlarındaki Tel Ebu Kubays’in en yüksek noktasına tırmandığını aktardı.

Haberde, daha önce İsrail güçlerinin Kuneytra’nın güney kırsalında Sayda El-Hanut köyünün batı kesimine ve El-Duvaye’nin batı kenarlarına doğru ilerlediği belirtildi.

Daha önce İsrail ordusu, Kuneytra’nın güney kırsalında Sayda El-Hanut köyünün batı kesimine ve El-Duvaye’nin batı kenarlarına doğru ilerlemişti.

Şam yönetimi, İsrail’in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının 1974 Ayrılma Anlaşması’nın açık ihlali olduğunu belirtiyor. Suriye, İsrail güçlerinin işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yinelerken, uluslararası toplumu da İsrail’in "saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya" çağırıyor.

