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Dünya

İsrail ordusu, Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede Fransız gazeteciyi alıkoydu

İsrail ordusu, Baas rejiminin devrilmesinden sonra işgal ettiği Suriye topraklarında Fransız gazeteci Sylvain Mercadier'i alıkoydu.

Burak Dağ  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
İsrail ordusu, Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede Fransız gazeteciyi alıkoydu Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Suriye'nin güneyindeki tampon bölgede Fransız gazeteciyi fark etmesinin ardından alıkoyduğu bildirildi.

Açıklamada, Fransız serbest gazeteci Mercadier ve yanındaki rehberi Muhammed el-Fayyad'ın "sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığı" belirtildi.

Mercadier ise X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tampon bölgedeki Hamidiye köyünde alıkonulduklarını belirterek "Kelepçelendik ve gözlerimiz bağlandı, valilik binasına getirildik ve 4 saatten fazla kötü muamele gördük. Tehdit edildik ve aşağılandık." ifadelerini kullandı.

Fransız gazeteci şöyle devam etti:

"Tüm bunlardan sonra kelepçelerimiz çözüldü ve bir tarlaya bırakıldık. İsrailliler sim kartımı, kamera hafıza kartlarımı ve Muhammed'den 200 dolar çaldı. Bir eve ulaşana kadar 30 dakika yürüdük."

İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali

Suriye'de, 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

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