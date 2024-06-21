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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında sınır hattında karşılıklı saldırılar sürüyor

Hizbullah, insansız hava araçlarıyla (İHA) İsrail ordusuna ait noktaları hedef aldığını duyururken İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki bir evde yangın çıktı.

Wassim Samih Seifeddine, Muhammed Emin Canik, Çağrı Koşak  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında sınır hattında karşılıklı saldırılar sürüyor Fotoğraf: Ratib Al Safadi/AA

Beyrut

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, kıyı şeridindeki Ras Nakura bölgesinde İsrail ordusuna ait mevzilere İHA'larla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Hedef alınan mevzilerin tahrip edildiği ve İsrail askerlerinden yaralananların olduğu ifade edildi.

İsrail ordusuna ait Zaura Askeri Üssü'ndeki topçu mevzilerinin de İHA'larla hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Hizbullah mensuplarının, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Şeba Çiftlikleri'ndeki Ruveyse el-Karn ve Zibdin bölgeleri ile Kefr Şuba'daki Er-Remsa ve Es-Semaka bölgelerine roketlerle saldırı düzenlediği belirtildi.

İsrail tarafından ise Hizbullah'ın saldırılarına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, topçu atışlarıyla Nakura beldesini hedef aldı. Vurulan bir evde yangın çıktığı aktarıldı.

İsrail topçu birlikleri, Lübnan'ın güneyindeki Deyr Mimas ile Kefr Kila bölgeleri arasında kalan Hura bölgesini de hedef aldı.

Ayrıca İsrail ordusunun, İHA'larla El-Vizani beldesini bombaladığı ve ağır silahlarla ateş açtığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda şu ana kadar 347 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

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