İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sivil aracı vurdu, 3 kişi yaşamını yitirdi
İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir aracı hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.
Safiye Karabacak
18 Haziran 2026•Güncelleme: 18 Haziran 2026
Fotoğraf: Saeed M. M. T. Jaras / AA
İSTANBUL
İsrail ordusu Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılara devam ediyor.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nı insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.
Kavşaktan geçmekte olan aracın füzeyle vurulduğu saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Yaralılar, Filistin Kızılayına ait Saraya Sahra Hastanesine kaldırıldı.
Görgü tanıkları, hedef alınan bölgenin Gazze kentinin en hareketli ve yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olduğunu aktardı.
Ayrıca Saraya Hastanesinin yakınlarında gerçekleşen saldırının, bölge sakinleri arasında paniğe neden olduğu ifade edildi.
[1/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgeye, sağlık ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.
[2/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananlar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Filistin Kızılayına ait Saraya Sahra Hastanesine kaldırıldı.
[3/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri saldırı sonucu alev alan aracı söndürdü.
[4/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri saldırı sonucu alev alan aracı söndürdü.
[5/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgeye, sağlık ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.
[6/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Araç kullanılamaz hale geldi.
[7/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Araç kullanılamaz hale geldi.
[8/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Araç kullanılamaz hale geldi.
[9/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgeye, sağlık ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.
[10/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bölge halkı, saldırı sonucu oluşan hasarı inceledi.
[11/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgeye, sağlık ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.
[12/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgeye, sağlık ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.
[13/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgeye, sağlık ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.
[14/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgeye, sağlık ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.
[15/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgeye, sağlık ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.
[16/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Araç kullanılamaz hale geldi.
[17/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Araç kullanılamaz hale geldi.
[1/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgeye, sağlık ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.
[2/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananlar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Filistin Kızılayına ait Saraya Sahra Hastanesine kaldırıldı.
[3/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri saldırı sonucu alev alan aracı söndürdü.
[4/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri saldırı sonucu alev alan aracı söndürdü.
[5/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgeye, sağlık ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.
[6/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Araç kullanılamaz hale geldi.
[7/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Araç kullanılamaz hale geldi.
[8/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Araç kullanılamaz hale geldi.
[9/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgeye, sağlık ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.
[10/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bölge halkı, saldırı sonucu oluşan hasarı inceledi.
[11/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgeye, sağlık ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.
[12/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgeye, sağlık ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.
[13/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgeye, sağlık ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.
[14/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgeye, sağlık ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.
[15/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgeye, sağlık ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.
[16/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Araç kullanılamaz hale geldi.
[17/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Araç kullanılamaz hale geldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 73 bin 18'e yükseldi
İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 18'e ulaştı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgilere yer verildi.
Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 8 yaralının getirildiği belirtildi.Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1007 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 165 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 784 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.
İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 18'e, yaralı sayısının 173 bin 273'e yükseldiği kaydedildi.
Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu aktarılıyor.
Gazze Belediyeler Birliğinden, İsrail'in yakıt ve petrol yasağı nedeniyle "yaklaşan felaket" uyarısı
Gazze Şeridi Belediyeler Birliği, İsrail'in endüstriyel yağlar ve yakıtın girişini engellemesinin su ve atık yönetimi hizmetlerinin durma tehlikesinde olduğunu belirtilerek, yaklaşan insani ve çevresel felaket konusunda uyarıda bulundu.
Birlikten yapılan açıklamada, elektrik jeneratörleri, su kuyuları, kanalizasyon tesisleri ile belediyeye ait araç ve ekipmanların doğrudan endüstriyel yağlara bağlı olması nedeniyle, endüstriyel yağ krizinin şu anda en büyük ve en acil tehdit haline geldiği kaydedildi.
Endüstriyel yağların tamamen tükenmesi durumunda, sınırlı miktarda yakıt bulunsa dahi hayati önem taşıyan ekipman ve tesislerin faaliyetlerini sürdüremeyeceği aktarılan açıklamada, belediyeler ile su ve kanalizasyon tesislerinin, halkın evsel kullanım ve içme suyu ihtiyacını karşılayabilmek için her gün 140 bin metreküpten fazla su üretmek amacıyla onlarca su kuyusu ve tesisi uzun süreler boyunca işletmek zorunda olduğu belirtildi.
Açıklamada, atık suların yerleşim alanlarında birikmesini engellemek için belediyelerin her gün yaklaşık 60 bin metreküp kanalizasyon suyunu denize boşalttığını ancak ilgili tesislerin durması halinde bunun ciddi sağlık ve çevresel sonuçları olacağı ifade edildi.
Belediyelerin Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerinden günlük 3 bin metreküpten fazla atık toplamaya ve taşımaya devam ettiği aktarılan açıklamada, yağ, motorin ve yedek parça krizinin sürmesinin, atık toplama ve taşıma araçlarının tamamen durması riski oluşturduğu kaydedildi.
Söz konusu hizmetlerin durmasının, çöplerin yerleşim alanlarında ve sığınma merkezlerinde birikmesine yol açacağı bunun da hastalıkların, salgınların, böceklerin ve kemirgenlerin yayılmasına neden olacağı uyarısında bulunulan açıklamada, belediye hizmetlerinde yaşanmak üzere olan çöküşten İsrail’i "tamamen ve doğrudan sorumlu” tutularak endüstriyel yağların, motorinin, yedek parçaların, araç lastiklerinin, pompaların ve tüm işletme ile bakım malzemelerinin derhal bölgeye girişinin sağlanması istendi.
Su ve kanalizasyon hizmetleri ile atık yönetiminin çökmesini önlemek için Birleşmiş Milletleri, uluslararası ve insani kuruluşları acilen harekete geçme çağrısı yapılan açıklamada, temel hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli malzeme ve ekipmanların düzenli şekilde girişinin sağlanması gerektiği vurgulandı.
Açıklamada tesisleri işletmek için gerekli ürünlerin sağlanmasında yaşanacak gecikmenin, kontrol edilmesi zor geniş çaplı bir insani, sağlık ve çevre felaketine yol açacağına dikkati çekildi.