İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sivil aracı vurdu, 3 kişi yaşamını yitirdi

[1/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgeye, sağlık ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.

[2/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananlar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Filistin Kızılayına ait Saraya Sahra Hastanesine kaldırıldı.

[3/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri saldırı sonucu alev alan aracı söndürdü.

[4/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri saldırı sonucu alev alan aracı söndürdü.

[5/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgeye, sağlık ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.

[6/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Araç kullanılamaz hale geldi.

[7/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Araç kullanılamaz hale geldi.

[8/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Araç kullanılamaz hale geldi.

[9/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgeye, sağlık ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.

[10/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bölge halkı, saldırı sonucu oluşan hasarı inceledi.

[11/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgeye, sağlık ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.

[12/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgeye, sağlık ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.

[13/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgeye, sağlık ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.

[14/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgeye, sağlık ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.

[15/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgeye, sağlık ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.

[16/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Araç kullanılamaz hale geldi.

[17/17] İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nda sivil bir aracı hedef aldığı saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Araç kullanılamaz hale geldi.