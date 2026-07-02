İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 76'ya ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 73 bin 76'ya çıktı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 76'ya ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2'si enkazdan çıkarılan olmak üzere 4 kişinin cenazesi ile 12 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1059 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 429 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 788 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 76'ya, yaralı sayısının 173 bin 537'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

İsrail’in Gazze’de düzenlediği İHA saldırısında 7 Filistinli yaralandı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail’e ait İHA, Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir motosikleti hedef aldı.

Saldırıda biri ağır olmak üzere 7 Filistinlinin yaralandığı, yaralıların El-Avde Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 74, yaralı sayısı ise 173 bin 537 olarak açıklandı.

İsrail’in Han Yunus’a düzenlediği İHA saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait bir İHA Han Yunus’un Mevasi bölgesini hedef aldı.

Saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.



