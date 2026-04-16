İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 345’e yükseldi İsrail ordusunun Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 345’e ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'te başlayan saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere ölen 1 kişinin naaşı ve 8 yaralının getirildiği belirtildi.

Buna göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 766 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 147 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 345’e, yaralı sayısının da 172 bin 250’ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

İsrail'in Beyt Lahiya kentine düzenlediği saldırıda iki kardeş hayatını kaybetti

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'daki Ebu Temmam Okulu yakınlarına hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun kontrolü dışındaki bölgede gerçekleştirilen saldırı sonucu Abdülmalik ve Abdüssettar el-Attar isimli Filistinli kardeşlerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nın doğusunda İsrail ordusunun bölge sakinlerine ve yerinden edilmiş kişilerin evlerine ateş açması sonucu ise aralarında bir çocuğun bulunduğu 3 Filistinli çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yerel kaynaklar, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğu ve güneyine İsrail tanklarının ateş açtığını, Gazze kentinin orta ve kuzey kesimlerine de İsrail ordusunun saldırılar düzenlediğini kaydetti.

