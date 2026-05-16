İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 757'ye ulaştı.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 757'ye yükseldi İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 757'ye ulaştı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 13 ölü ve 57 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 870 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 543 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 771 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 757'ye, yaralı sayısının da 172 bin 645'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, bina çökmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği ve böylece bina çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 30'a yükseldiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.​​​​​​

Gazze’de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 8 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesinde düzenlenen törende, cenazeleri omuzlarında taşıyan Filistinliler, İsrail’in ateşkes ihlallerini ve sivilleri hedef alan saldırılarını protesto eden sloganlar attı.

İsrail’in saldırıları nedeniyle büyük yıkımın yaşandığı kent sokaklarında ilerleyen cenaze kortejleri sırasında bazı cenazeler, defnedilmeden önce yakınlarının son kez veda edebilmesi için ailelerin kaldığı çadırlara ve evlere götürüldü.

Törene katılanlar, Gazze’ye yönelik İsrail bombardımanının durdurulmasını talep ederken, uluslararası topluma da sessizliğini bozarak İsrail’in Gazze’de işlediği suçlardan dolayı hesap vermesini sağlaması çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen cuma günü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir ev ve bir araca düzenlediği hava saldırıları sonucu aralarında kadınların da bulunduğu 8 Filistinli hayatını kaybetmiş, bazıları ağır 45'ten fazla kişi yaralanmıştı.

Gazze'de İsrail'in İHA saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentin batısında yer alan Şifa Caddesi'ndeki El-Vahde Apartmanı yakınlarında sivil bir araca İsrail İHA'sı tarafından saldırı düzenlendi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail İHA'sından açılan ateşte 2 Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 870 kişi öldü, 2543 kişi yaralandı, 771 kişinin cansız bedeni de enkaz altından çıkarıldı.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 757'ye ulaşırken, yaralı sayısının ise 172 bin 645'e yükseldiği bildirildi.