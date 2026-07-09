AB: Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Acil Durum Komitesinin feshedilmesini "not ettik"

AB Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar el Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Hamas'ın Gazze'deki yönetim organını feshettiğine ilişkin açıklamasını not ettiklerini" kaydeden el Anouni, bu gelişmenin sivil yönetimi hayata geçirecek teknokrat bir komitenin kurulmasının önünü açacağını söyledi.

El Anouni, sözlerin somut adımlarla desteklenmesinin büyük önem taşıdığının altını çizerek AB'nin tüm taraflara Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2803 sayılı kararını eksiksiz uygulama çağrısında bulunduğunu dile getirdi.

Hamas ile diğer devlet dışı silahlı grupların kalıcı olarak silahsızlandırılması da gerektiğini kaydeden el Anouni, "AB, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini ve Gazze'deki çatışmayı sona erdirmeye yönelik kapsamlı planda öngörüldüğü şekilde geçici uluslararası istikrar gücünün konuşlandırılmasını talep etmektedir." diye konuştu.

El Anouni, bu kapsamda AB olarak BM tarafından yetkilendirilecek ve Filistin Yönetimi görevi devralana kadar Gazze'nin günlük yönetiminden sorumlu olacak geçiş dönemi organı niteliğindeki Gazze Yönetimi Ulusal Komitesini desteklediklerini ifade etti.