İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek 3 Filistinliyi öldürdü
İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Hosni Nedim, Çağrı Koşak
01 Temmuz 2026•Güncelleme: 01 Temmuz 2026
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GAZZE
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kent merkezindeki Ömer el-Muhtar Caddesi'ne düzenlediği SİHA saldırısında Muhammed Naim Cundiye isimli Filistinli yaşamını yitirdi.
Saldırıda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ağır yaralanırken, bölgedeki bazı araçlar da hasar gördü.
[1/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef aldı. Saldırı sonucu aralarında 9 yaşındaki Tarık Sabah ile amcası Ömer Sabah'ın da bulunduğu 3 Filistinlinin naaşı kentteki Nasır Hastanesi’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
[2/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef aldı. Saldırı sonucu aralarında 9 yaşındaki Tarık Sabah ile amcası Ömer Sabah'ın da bulunduğu 3 Filistinlinin naaşı kentteki Nasır Hastanesi’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
[3/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef aldı. Saldırı sonucu aralarında 9 yaşındaki Tarık Sabah ile amcası Ömer Sabah'ın da bulunduğu 3 Filistinlinin naaşı kentteki Nasır Hastanesi’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
[4/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef aldı. Saldırı sonucu aralarında 9 yaşındaki Tarık Sabah ile amcası Ömer Sabah'ın da bulunduğu 3 Filistinlinin naaşı kentteki Nasır Hastanesi’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
[5/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef aldı. Saldırı sonucu aralarında 9 yaşındaki Tarık Sabah ile amcası Ömer Sabah'ın da bulunduğu 3 Filistinlinin naaşı kentteki Nasır Hastanesi’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
[6/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef aldı. Saldırı sonucu aralarında 9 yaşındaki Tarık Sabah ile amcası Ömer Sabah'ın da bulunduğu 3 Filistinlinin naaşı kentteki Nasır Hastanesi’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
[7/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef aldı. Saldırı sonucu aralarında 9 yaşındaki Tarık Sabah ile amcası Ömer Sabah'ın da bulunduğu 3 Filistinlinin naaşı kentteki Nasır Hastanesi’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
[8/10] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef aldı. Saldırı sonucu aralarında 9 yaşındaki Tarık Sabah ile amcası Ömer Sabah'ın da bulunduğu 3 Filistinlinin naaşı kentteki Nasır Hastanesi’ndeki düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Yakınını kaybeden Filistinliler cenazede üzüntü yaşadı.
[9/10] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef aldı. Saldırı sonucu aralarında 9 yaşındaki Tarık Sabah ile amcası Ömer Sabah'ın da bulunduğu 3 Filistinlinin naaşı kentteki Nasır Hastanesi’ndeki düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Yakınını kaybeden Filistinliler cenazede üzüntü yaşadı.
[10/10] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef aldı. Saldırı sonucu aralarında 9 yaşındaki Tarık Sabah ile amcası Ömer Sabah'ın da bulunduğu 3 Filistinlinin naaşı kentteki Nasır Hastanesi’ndeki düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Yakınını kaybeden Filistinliler cenazede üzüntü yaşadı.
[1/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef aldı. Saldırı sonucu aralarında 9 yaşındaki Tarık Sabah ile amcası Ömer Sabah'ın da bulunduğu 3 Filistinlinin naaşı kentteki Nasır Hastanesi’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
[2/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef aldı. Saldırı sonucu aralarında 9 yaşındaki Tarık Sabah ile amcası Ömer Sabah'ın da bulunduğu 3 Filistinlinin naaşı kentteki Nasır Hastanesi’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
[3/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef aldı. Saldırı sonucu aralarında 9 yaşındaki Tarık Sabah ile amcası Ömer Sabah'ın da bulunduğu 3 Filistinlinin naaşı kentteki Nasır Hastanesi’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
[4/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef aldı. Saldırı sonucu aralarında 9 yaşındaki Tarık Sabah ile amcası Ömer Sabah'ın da bulunduğu 3 Filistinlinin naaşı kentteki Nasır Hastanesi’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
[5/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef aldı. Saldırı sonucu aralarında 9 yaşındaki Tarık Sabah ile amcası Ömer Sabah'ın da bulunduğu 3 Filistinlinin naaşı kentteki Nasır Hastanesi’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
[6/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef aldı. Saldırı sonucu aralarında 9 yaşındaki Tarık Sabah ile amcası Ömer Sabah'ın da bulunduğu 3 Filistinlinin naaşı kentteki Nasır Hastanesi’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
[7/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef aldı. Saldırı sonucu aralarında 9 yaşındaki Tarık Sabah ile amcası Ömer Sabah'ın da bulunduğu 3 Filistinlinin naaşı kentteki Nasır Hastanesi’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
[8/10] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef aldı. Saldırı sonucu aralarında 9 yaşındaki Tarık Sabah ile amcası Ömer Sabah'ın da bulunduğu 3 Filistinlinin naaşı kentteki Nasır Hastanesi’ndeki düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Yakınını kaybeden Filistinliler cenazede üzüntü yaşadı.
[9/10] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef aldı. Saldırı sonucu aralarında 9 yaşındaki Tarık Sabah ile amcası Ömer Sabah'ın da bulunduğu 3 Filistinlinin naaşı kentteki Nasır Hastanesi’ndeki düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Yakınını kaybeden Filistinliler cenazede üzüntü yaşadı.
[10/10] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef aldı. Saldırı sonucu aralarında 9 yaşındaki Tarık Sabah ile amcası Ömer Sabah'ın da bulunduğu 3 Filistinlinin naaşı kentteki Nasır Hastanesi’ndeki düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Yakınını kaybeden Filistinliler cenazede üzüntü yaşadı.
Gazze kentindeki Şifa Hastanesi kaynakları da İsrail'in, kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktayı İHA'yla hedef aldığını bildirdi.
Saldırıda 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1053 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 406 kişi yaralandı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 66, yaralı sayısı ise 173 bin 514 olarak açıklandı.
BM ve ortaklarından Gazze'deki sözde sarı hat bölgesindeki sivillerin korunması çağrısı
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
BM insani yardım ortaklarının Gazze'de, özellikle de "sarı hat" olarak adlandırılan bölgedeki sivillerin korunması çağrısında bulunduğunu aktaran Dujarric, şu ifadeleri kullandı:
“İşgal altındaki Filistin topraklarında çalışan BM kuruluşları ve STK'leri bir araya getiren İnsani Yardım Ülke Ekibi, bugün yayımladığı açıklamada geçen yıl ekim ayındaki ateşkesin ardından İsrail kontrolündeki alanların sürekli genişlemesinin siviller için riski artırdığı ve insani yardım çabalarını daha da kısıtladığı konusunda uyardı.”
Dujarric, 10 Ekim ile bu yılın nisan ayı arasında İsrail güçlerinin konuşlandığı bölgelerin yakınlarında sivillere karşı düzenlenen saldırılarda 18'i kadın, 43'ü çocuk 196 kişinin öldürüldüğünün doğruladığını kaydetti.
Birçok kişinin sarı hat denilen net bir şekilde belirlenmemiş söz konusu bölgelerden geçerken İsrail güçleri tarafından öldürüldüğüne işaret eden Dujarric, açıklamada, Filistinli sivillerin giderek daha sınırlı alanlarda yoğunlaştığı, güvensizlik ve şiddet ortamında yaşadığı ve hizmetlere erişimlerinin kısıtlı olduğuna vurgu yapıldığına vurgu yaptı.
"Sarı Hat", ABD'nin Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi öngören ve Ekim 2025'te yürürlüğe giren planının ilk aşaması kapsamında İsrail ordusunun çekilmesi öngörülen ayrım çizgisini ifade ediyor.
Ancak Filistin tarafı, İsrail'in söz konusu düzenlemelere tam olarak bağlı kalmadığını, sarı hattı sürekli içeriye doğru ilerleterek yakınlardaki sivillere de saldırıları sürdürdüğünü belirtiyor.