İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek 3 Filistinliyi öldürdü

[1/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef aldı. Saldırı sonucu aralarında 9 yaşındaki Tarık Sabah ile amcası Ömer Sabah'ın da bulunduğu 3 Filistinlinin naaşı kentteki Nasır Hastanesi’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

[2/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef aldı. Saldırı sonucu aralarında 9 yaşındaki Tarık Sabah ile amcası Ömer Sabah'ın da bulunduğu 3 Filistinlinin naaşı kentteki Nasır Hastanesi’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

[3/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef aldı. Saldırı sonucu aralarında 9 yaşındaki Tarık Sabah ile amcası Ömer Sabah'ın da bulunduğu 3 Filistinlinin naaşı kentteki Nasır Hastanesi’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

[4/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef aldı. Saldırı sonucu aralarında 9 yaşındaki Tarık Sabah ile amcası Ömer Sabah'ın da bulunduğu 3 Filistinlinin naaşı kentteki Nasır Hastanesi’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

[5/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef aldı. Saldırı sonucu aralarında 9 yaşındaki Tarık Sabah ile amcası Ömer Sabah'ın da bulunduğu 3 Filistinlinin naaşı kentteki Nasır Hastanesi’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

[6/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef aldı. Saldırı sonucu aralarında 9 yaşındaki Tarık Sabah ile amcası Ömer Sabah'ın da bulunduğu 3 Filistinlinin naaşı kentteki Nasır Hastanesi’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

[7/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef aldı. Saldırı sonucu aralarında 9 yaşındaki Tarık Sabah ile amcası Ömer Sabah'ın da bulunduğu 3 Filistinlinin naaşı kentteki Nasır Hastanesi’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

[8/10] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef aldı. Saldırı sonucu aralarında 9 yaşındaki Tarık Sabah ile amcası Ömer Sabah'ın da bulunduğu 3 Filistinlinin naaşı kentteki Nasır Hastanesi’ndeki düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Yakınını kaybeden Filistinliler cenazede üzüntü yaşadı.

[9/10] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef aldı. Saldırı sonucu aralarında 9 yaşındaki Tarık Sabah ile amcası Ömer Sabah'ın da bulunduğu 3 Filistinlinin naaşı kentteki Nasır Hastanesi’ndeki düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Yakınını kaybeden Filistinliler cenazede üzüntü yaşadı.

[10/10] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef aldı. Saldırı sonucu aralarında 9 yaşındaki Tarık Sabah ile amcası Ömer Sabah'ın da bulunduğu 3 Filistinlinin naaşı kentteki Nasır Hastanesi’ndeki düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Yakınını kaybeden Filistinliler cenazede üzüntü yaşadı.