Avrupalıların yüzde 29'u gelecek 5 yıl içinde kendi yaşam standartlarının düşeceği endişesini dile getirirken, bu yaklaşımın en yaygın olduğu ülkeler arasında Fransa, Portekiz, Avusturya ve Almanya öne çıktı.

Anket: Avrupalıların yüzde 29'u gelecekte kendi yaşam standartlarının düşmesinden endişeli Avrupalıların yüzde 29'u gelecek 5 yıl içinde kendi yaşam standartlarının düşeceği endişesini dile getirirken, bu yaklaşımın en yaygın olduğu ülkeler arasında Fransa, Portekiz, Avusturya ve Almanya öne çıktı.

Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından düzenli olarak yaptırılan "Eurobarometer" anketinde bu kez halka, dünyanın ve Avrupa Birliği'nin (AB) geleceği, kendileri için öncelikli konular ve yaşam standartları hakkında sorular yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre, Avrupalıların yüzde 29'u gelecek 5 yıl içinde kendi yaşam standartlarının düşeceği endişesini ifade ederken, bu yaklaşımın en yaygın olduğu ülkeler arasında sırasıyla Fransa, Portekiz, Avusturya ve Almanya öne çıktı.

AB genelinde vatandaşların çoğu ülkelerinin geleceğine iyimser bakarken, yalnızca Alman, Fransız ve Yunanlar arasında bu konuya kötümser bakanların çoğunlukta olması dikkati çekti.

Avrupa genelinde çoğunluk AB'nin geleceğine iyimser yaklaşırken, Yunanistan ve Fransa'da vatandaşların çoğunun bu konuda kötümser olması, Almanya'da ise kötümser ve iyimser bakışın eşit dağılması göze çarptı.

AB'nin küresel arenadaki pozisyonunu güçlendirmek için hangi alanlara odaklanması gerektiği sorusuna en çok gelen yanıtlar arasında "savunma ve güvenlik", "enerji bağımsızlığı, kaynaklar ve altyapı" ile "rekabetçilik, ekonomi ve endüstri" yer aldı.

Avrupalıların yüzde 58'i dünyanın geleceği hakkında "kötümser" olduğunu dile getirirken, bu yaklaşımın en yaygın olduğu ülkeler arasında yüzde 75 ile Hollanda, yüzde 70 ile Fransa, yüzde 69 ile Almanya ve Belçika yer aldı.