Romanya'da yüksek sıcaklıkların ardından gelen şiddetli yağışlarda 1 kişi hayatını kaybetti

Romanya Acil Durum Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 40 dereceyi bulan yüksek sıcaklıkların ardından ülke genelinde şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu belirtildi.

Başkent Bükreş başta olmak üzere 20 ilde etkisini gösteren şiddetli yağışların sellere neden olduğuna aktarılan açıklamada, fırtına ve sellerin etkisiyle yüzlerce bina ve aracın hasar gördüğü kaydedildi.

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Ağacın araç üzerine devrilmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 1000'den fazla ağacın da fırtınanın etkisiyle yol ve araçların üzerine devrildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, şiddetli yağış ve fırtınalara bağlı 2 binden fazla acil yardım çağrısı yapıldığı belirtildi.

Ulusal Hidroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü (INHGA) ise sarı kodlu sel uyarısında bulunarak, özellikle nehirlerdeki su seviyesinin artacağına dikkati çekti.