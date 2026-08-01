CANLI -Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmada öne çıkan başlıklar şöyle:

"(AK Parti) Geçen ay açıklanan verilere göre, üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı. Son 6 ayda 166 bin 612 kardeşimizi saflarımıza dahil ettik.

Bilinmesini isterim ki AK Parti'nin cümle kapısı millete sevdalı olan, millete hizmet aşkıyla yanan herkese sonuna kadar açıktır.

Biz, ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar (muhalefet) Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor.

İstanbul'un yapı stokunu güçlendirmek, siyasetten öte hepimiz için bir milli güvenlik sorunudur."