Dolar
42.83
Euro
50.68
Altın
4,490.81
ETH/USDT
2,935.00
BTC/USDT
87,117.00
BIST 100
11,349.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor Ankara'da Libya askeri heyetini taşıyan jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de bazı bölgelere saldırılar düzenledi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hava ve topçu saldırılarıyla hedef aldı.

Ramzi Mahmud, Halime Afra Aksoy  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de bazı bölgelere saldırılar düzenledi

Gazze

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkese yönelik ihlallerini sürdürdü.

Görgü tanıkları ve yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre, İsrail ordusuna ait uçak, Gazze kentindeki Tuffah Mahallesi'ni bombaladı. İsrail güçleri ayrıca aynı bölgeyi eş zamanlı topçu atışlarıyla hedef aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bölgenin orta kesiminde Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda da Filistinli sivillerin evlerine yoğun şekilde otomatik silahlarla ve helikopterlerden ateş açıldı.

Güneydeki Han Yunus kentinin bazı bölgeleri ile Refah kentinin doğusu da İsrail ordusu tarafından havadan hedef alındı.

İsrail'in saldırıları sonucu can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad'ın içinde bulunduğu jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor
Türkiye ve dünya gündemi
İletişim Başkanı Duran'dan Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesine ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Suriye'deki basın toplantısına ilişkin açıklama

Benzer haberler

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de bazı bölgelere saldırılar düzenledi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de bazı bölgelere saldırılar düzenledi

İsrail ordusu Suriye'nin güneyine düzenlediği baskına iki sivili alıkoydu

Belçika, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulundu

Washington Post: İsrail, Suriye'deki Dürzilere PKK/YPG üzerinden yardım etti

Washington Post: İsrail, Suriye'deki Dürzilere PKK/YPG üzerinden yardım etti
Fransız milletvekilinden "Gazze’de soykırım sürerken Noel’i coşkuyla kutlamak imkansız" vurgusu

Fransız milletvekilinden "Gazze’de soykırım sürerken Noel’i coşkuyla kutlamak imkansız" vurgusu
KKTC Başbakanı Üstel'den İsrail, Yunanistan, GKRY liderlerinin düzenlediği zirveye tepki

KKTC Başbakanı Üstel'den İsrail, Yunanistan, GKRY liderlerinin düzenlediği zirveye tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet