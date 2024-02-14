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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, ölmemek için yalvaran 6 yaşındaki Gazzeli kız çocuğunun hesabını vermiyor

Akrabalarının cansız bedenleri arasından görevlilere saatlerce "Beni almaya gelecek misiniz? Korkuyorum." diye yalvaran kız çocuğu Hind Receb'i öldürmesinin hesabını vermezken ABD yönetimi İsrail'den soruşturma beklediklerini söylemekle yetiniyor.

Ahmet Dursun  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
İsrail, ölmemek için yalvaran 6 yaşındaki Gazzeli kız çocuğunun hesabını vermiyor

Ankara

İsrail güçleri, 29 Ocak'ta Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği katliamlar ve işgal nedeniyle güvenli bir alan kalmayan kentte sığınacak bir yer bulabilmek için yola çıkan bir aracı vurdu.

Gazze'nin Tel el-Heva Mahallesi'nde seyir halindeyken hedef alınan araçta, 6 yaşındaki kız çocuğu Hind ile akrabalarından 5 kişi bulunuyordu. Saldırı sonucunda ilk anlarda araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti ancak o sırada Hind ile birlikte sağ kalan Leyan Hamade adlı 15 yaşındaki kız çocuğu Filistin Kızılayını arayarak yardım istedi.

Filistin Kızılayı tarafından paylaşılan ses kayıtlarında Leyan, Kızılay yetkilisine "Amca bize ateş açıyorlar, yanımızda tank var, araçta mahsur kaldık." şeklindeki çaresizce seslenişi sonrasında silah sesleri duyulunca Leyan'ın sesi kesildi.

"Hepsi öldü, gelin alın beni burada tek kalmak istemiyorum"

Hedef alınan araçta Leyan'ın da ölümünden sonra yalnızca 6 yaşındaki Hind kaldı. İsrail güçlerinin kuşatması ve işgali nedeniyle ulaşılamayan araçta yaralı şekilde mahsur kalan Hind'e annesi telefonla ulaştı. Hind, annesine, "Anne, Leyan öldü.. Hepsi öldü, gelin alın beni burada tek kalmak istemiyorum." dedi. Bu konuşmadan sonra Kızılay ekipleri ambulansla Hind'in mahsur kaldığı aracı bulmak için yola çıktı ancak yola çıkan ekipten de uzun süre haber alınamadı.

Hind'i kurtarmak için yola çıkan ambulanstan haber alınamaması üzerine Kızılay ekipleri Hind ile telefonla bağlantı kurdu. Kız çocuğunun Kızılay acil yardım operatörleri ile görüşmesinin kayıtları da Kızılay tarafından yayınlandı.

Yayınlanan ses kayıtlarından 6 yaşındaki çocuğun arabada hayatta kalan tek kişi olduğu ve akrabalarının cansız bedenleri arasında İsrail güçlerinden saklandığı anlaşıldı.

Araçta mahsur kalan ve etrafı ölen akrabalarıyla çevrili olan kız çocuğu, 3 saat boyunca telefonda konuştuğu Kızılay ekiplerine kendisini kurtarmaları için yalvardı.

Hind'in telefondaki Kızılay görevlisiyle konuşurken son sözleri "Beni gelip alacak mısınız? Çok korkuyorum, lütfen beni almaları için birini gönderin." oldu.

Filistin Kızılayı, 4 Şubat'ta Hind Receb ile yakınlarını kurtarmak üzere yola çıkan Kızılay ekibinden günlerdir haber alınamadığını duyurdu.

Küçük Hind ile dayısı, eşi ve 3 çocuğunun cansız bedenlerine 12 günün ardından 10 Şubat'ta İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesi sonrasında ulaşıldı. Hind'in içinde bulunduğu araç, ön camı ve gösterge paneli parçalanmış, yan tarafında kurşun delikleri açılmış halde bulundu.

Filistin Kızılayı, Hind'in arabanın içindeki 6 ceset arasında bulunduğu ve hepsinde de ateşli silah ve bombardıman izleri olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

Olay yerine gönderilen Filistin Kızılayına ait ambulansın da bombalandığı belirlendi. Filistin Kızılayı, Gazze kentindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde direkt hedef alınan ambulansın içinde Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'un da cansız bedenlerine ulaştıklarını açıkladı.

Hind ile birlikte 6 kişinin cansız bedenlerinin ulaşıldığı aracın yakınlarında ise tamamen yanmış halde başka bir aracın kalıntılarının bulunduğu ve bunun Hind'i almak için gönderilen ambulans olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili AA muhabirine konuşan Filistin Kızılayı Sözcüsü Nebal Farsakh, "Hind, İsrail askerlerinin ailesini vurduğu anlara şahit oldu. Etrafını saran kanlarla birlikte bir arabanın içinde 5 cesetle sıkışıp kaldı. 6 yaşındaki küçük kız 3 saat boyunca ekiplerimizden yardım bekledi. Çığlıklar atıyordu, çok korkmuştu. Sürekli 'Lütfen gelin ve beni alın.' diyordu. İsrail tankları çevresini sarmıştı, dehşet ve panik yaşadı." ifadelerini kullandı.

"Ambulans doğrudan ve kasıtlı olarak hedef alındı"

Farsakh, buna rağmen İsrail ordusunun, Filistin Kızılayının Hind'in bulunduğu araca ulaşmasını engellediğini belirterek, "Ekibimiz için güvenli erişimi koordine etmek 3 saatten fazla sürdü. Ambulansın olay yerine gitmesi üzerine koordinasyon sağlanmış olmasına rağmen ambulans doğrudan ve kasıtlı olarak hedef alındı." dedi.

AA'nın ABD Dışişlerine sorusu

AA muhabirinin sorusu üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü konuyla ilgili yazılı açıklamasında, 6 yaşındaki Hind Receb'in öldürüldüğü olayla ilgili İsrail yönetimine acil soruşturma çağrısında bulunduklarını ifade etti.

Açıklamada, İsrailli yetkililerden, Hind Recep olayının acilen araştırılması istendiğine işaret edilerek, "Alınacak uygun sorumluluk tedbirleri dahil olmak üzere bulguları hazır olur olmaz görmeyi bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Daha sonra ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'ın düzenlediği basın toplantısında AA muhabiri yeniden konuyu gündeme getirdi.

AA muhabirinin, bombalanan ambulansta Amerikan yapımı silah bulunduğuna dair tespitleri hatırlatması üzerine Miller, "Hind Receb'in ölümüyle ilgili haberlerle yıkıldık. İsrail'den bu olayı acilen soruşturmalarını istedik." ifadelerini kullandı.

"Sahada Amerikan yapımı silahların bulunmasına ilişkin söyleyecek bir şeyiniz var mı?" sorusuna Miller, "Bunu teyit edemiyorum." yanıtını verdi.

İsrail, saldırıya dair açıklama yapmadı

Gazze'de yüzlerce kez hastane ve ambulansları bombalayan İsrail, saldırıya açıklama dahi getirmedi.

ABD'nin soruşturma çağrısından sonra İsrail ordusu, konuyla ilgili ilk inceleme başlattığını ancak ek bilgi sağlayamadığını duyurdu.

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