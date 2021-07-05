Euro
10.31
Dolar
8.68
BIST 100
1,386.44
Altın
1,791.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Afyonkarahisar’a yapılacak olan gençlik ve spor yatırımlarına ilişkin Bakanlıkta düzenlenen protokol imza töreninde konuşuyor.
logo
Dünya

İsrail Meclisinde Bennett hükümetini zora sokan 'aile birleşimi' yasasının oylanması bekleniyor

İsrail'de "aile birleşimi" olarak bilinen ve İsrail vatandaşı Filistinlileri hedef alan tartışmalı yasanın süresinin uzatılması için bugün Mecliste oylama yapılması öngörülüyor.

Mustafa Deveci   | 05.07.2021
İsrail Meclisinde Bennett hükümetini zora sokan 'aile birleşimi' yasasının oylanması bekleniyor

Kudüs

Ülkede 13 Haziran'da Başbakan Naftali Bennett liderliğinde kurulan koalisyon hükümeti ilk ciddi sınavını vermeye hazırlanıyor.

Bennett hükümeti, İsrail vatandaşı Filistinliler ile işgal altındaki Batı Şeria veya abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler arasında yapılan evliliklerin ardından "aile birleşimini" zorlaştıran yasanın süresini uzatmayı planlıyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, koalisyon hükümetinde çatlağa neden olan yasanın süresinin uzatılması için bugün Mecliste oylama yapılması bekleniyor.

Ancak koalisyon ortaklarından sol görüşleriyle öne çıkan Meretz Partisi, yapılacak oylamada "hayır" oyu vereceğini açıkladı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden ve koalisyon hükümetinin ortaklarından Birleşik Arap Listesi de yasanın süresinin uzatılmasını desteklemeyeceğini duyurdu.

Muhalefet destek vermezse yasanın uzatılması zor görünüyor

120 sandalyeli Mecliste 60 milletvekilinin desteğiyle kurulan Bennett hükümeti, söz konusu yasanın süresinin uzatılması için muhalefet partilerinin desteğine ihtiyaç duyuyor.

Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un öncülük ettiği muhalefetin ise yasanın süresinin uzatılmasına destek verip vermeyeceği henüz bilinmiyor.

İsrail'deki tartışmalı "aile birleşimi" yasası

İsrail'de ilk olarak 2003'te kabul edilen ve her yıl uzatılan tartışmalı "aile birleşimi" yasası İsrail vatandaşı Filistinlileri hedef alıyor.

Söz konusu yasa, İsrail vatandaşı Filistinliler ile işgal altındaki Batı Şeria veya abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler arasında yapılan evliliklerin ardından "aile birleşimini" zorlaştırıyor.

Birçok insan hakları kuruluşu tarafından "ırkçı" olarak addedilen yasa, Meclisteki oylamada uzatılmazsa yarın yürürlükten kalkacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ailesiyle Kovid-19'u atlatan Serpil hemşire aşılama çalışmalarında fedakarca görev yapıyor
VLP temelli yerli Kovid-19 aşısı Faz-2 aşamasında İstanbul'daki gönüllülere uygulanmaya başlandı
İsrail'de Kovid-19 salgınında son 3 ayın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
İran'da halk Kovid-19'a karşı aşılamanın yavaş ilerlemesinden şikayetçi
Almanya'da iki doz Kovid-19 aşısı olanlar için tedbirlerin kaldırılması isteniyor

Benzer haberler

İsrail Meclisinde Bennett hükümetini zora sokan 'aile birleşimi' yasasının oylanması bekleniyor

İsrail Meclisinde Bennett hükümetini zora sokan 'aile birleşimi' yasasının oylanması bekleniyor

İsrail'de Kovid-19 salgınında son 3 ayın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

İsrail'deki araştırmaya göre Pfizer-BioNTech aşısı Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail güçlerinin Batı Şeria'da ateş açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da ateş açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti
Lübnan'ın El-Meyadin televizyonu: Hint Okyanusu'nda saldırıya uğrayan İsrail gemisinde yangın çıktı

Lübnan'ın El-Meyadin televizyonu: Hint Okyanusu'nda saldırıya uğrayan İsrail gemisinde yangın çıktı