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Dünya

İsrail Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusuna ait hava araçlarının Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir motosikleti hedef aldığı saldırıda 1 kişinin öldüğü belirtildi.

İdiris Okuduci  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
İsrail Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait hava araçları, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin doğusunda yer alan Kadmus beldesinde seyir halindeki bir motosikleti vurdu.

Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, olay bölgesine ambulansların sevk edildiği kaydedildi.

NNA'nın geçtiği başka bir haberde, İsrail ordusunun Hanin beldesi vadisi ile Ayta eş-Şaab etrafındaki Hale Verde vadisini topçu atışlarıyla vurduğu aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordusu ise söz konusu saldırıda bir Hizbullah komutanının hedef alındığını iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hedef alınan kişinin Hizbullah'ın askeri kanadı Rıdvan Gücü'nün komutanlarından Hüseyin İbrahim Kassib olduğu ileri sürüldü.

Hizbullah'tan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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