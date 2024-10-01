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Dünya

Rusya: Orta Doğu'daki durum ABD'nin acizliğini ortaya koyuyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Orta Doğu'daki durumun ABD'nin krizlerin çözümünde acizliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Ali Cura  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Rusya: Orta Doğu'daki durum ABD'nin acizliğini ortaya koyuyor

Moskova

Zaharova, İran'ın İsrail'e füze saldırısı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki durumu "ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin tam bir başarısızlığı" olarak nitelendirdi.

Kanlı dramın giderek ivme kazandığını dile getiren Zaharova, "Beyaz Saray’ın muğlak açıklamaları krizlerin çözümünde tam bir acizliğini ortaya koyuyor. (ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken'ın çabaları on binlerce kişinin ölümüne ve çıkmaza yol açtı.” ifadelerini kullandı.

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