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Dünya

ABD'de Cumhuriyetçilerin İsrail'i müttefik olarak görme olasılığı Demokratlardan yüksek

İsrail'in Gazze'yi işgali birinci yılına yaklaşırken ABD'de yapılan bir ankette, Cumhuriyetçilerin İsrail'i ABD'nin müttefiki olarak görme olasılığının Demokratlardan daha yüksek olduğu görüldü.

Nuri Aydın  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
ABD'de Cumhuriyetçilerin İsrail'i müttefik olarak görme olasılığı Demokratlardan yüksek

İstanbul

Associated Press-NORC Center ortaklığında yapılan anket, ABD'lilerin İsrail hükümetinin savaşın devamındaki sorumluluğu konusunda bölünmüş durumda olduğu ortaya çıktı.

Ankete göre, Cumhuriyetçilerin yaklaşık yarısı İsrail'i ABD'nin değerlerini ve çıkarlarını paylaşan bir müttefik olarak görürken, Demokratların yaklaşık yarısı ise İsrail'in ABD'nin işbirliği yapması gereken ancak Amerikan değerlerini ve çıkarlarını paylaşmayan bir ortak olduğunu düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 50'si savaşın devamında "Hamas'ın daha büyük sorumluluğu" olduğunu savunurken yaklaşık yüzde 25'i biraz sorumluluğu olduğunu, kalan yüzde 20'si ise hiç sorumluluğu olmadığını görüşüne sahip.

Cumhuriyetçilerin yüzde 40'ı, Demokratların ise yüzde 50'sinden fazlası İsrail hükümetinin savaşın devamında "çok fazla" sorumluluğu olduğunu düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 10'u savaşın devam etmesinde ABD hükümetinin "çok" sorumluluğu olduğunu, yaklaşık yüzde 40'ı "biraz" sorumluluğu olduğunu, yüzde 45'i ise ABD'nin "çok" sorumluluğu olmadığını ya da hiç sorumluluğu olmadığını savundu.

Öte yandan, Cumhuriyetçilerin yaklaşık yarısı İsraillilere Filistinlilerden daha fazla, Demokratların ise her iki gruba da eşit derecede sempati duyduklarını belirtti.

Bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına verilen destek Ağustos 2023'te yaklaşık yüzde 20 iken bu ankete göre, bu destek yaklaşık yüzde 30'a yükseldi.

Öte yandan, ankette, ABD'lilerin yaklaşık yüzde 40'ı ülkelerinin savaşta İsrail'e askeri yardım için "çok fazla" harcama yaptığını savunmaya devam ederken, yaklaşık yüzde 40'ı ise ABD'nin "doğru miktarda" harcama yaptığını yaklaşık yüzde 10'u ise "çok az” harcama yaptığını düşünüyor.

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