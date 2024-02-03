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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Blida beldesinde Hizbullah'a ait hedeflere yönelik hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İdiris Okuduci  | 03.02.2024 - Güncelleme : 03.02.2024
İsrail Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenledi

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail savaş uçakları Blida'da Hizbullah'a ait hedeflere yönelik hava saldırısı düzenledi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'e ait ve sınır üzerinde yer alan Avivim ve Yiron yerleşim birimlerine yönelik bazı saldırıların düzenlendiği kaydedildi.

Saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, orduya ait savaş uçaklarının Hizbullah'ın Blida beldesinde yer alan hedefleri vurduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, silah depolamada kullanılan bir kamyonun da Kefr Şuba beldesinde hedef alındığı aktarıldı.

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