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Dünya

İsrail: İran'ın saldırısına sessiz kalmayacağız, cevabımız acı verici olacak

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Danny Danon, İran'ın füze saldırılarına karşı "sessiz kalmayacaklarını" söyledi.

Mücahit Oktay  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
İsrail: İran'ın saldırısına sessiz kalmayacağız, cevabımız acı verici olacak

New York

Danon, BM Genel Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında, dün İran'ın İsrail topraklarına gerçekleştirdiği füze saldırısını gazetecilere değerlendirdi.

İran'ın, eski Hamas lideri İsmail Heniyye ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesine karşılık yaptığını belirttiği misillemenin "savunma amaçlı olmadığını" belirten Danon, "Bu, sivil nüfusa yönelik hesaplanmış bir saldırıydı." dedi.

İsrail Büyükelçisi, "İsrail, böyle bir saldırganlık karşısında sessiz kalmayacak. İsrail, karşılık verecek. Cevabımız belirleyici olacak ve evet, acı verici olacak." ifadesini kullandı.

Danny Danon, İsrail'in vereceği karşılığın, "İran'ın aksine uluslararası hukuka tam olarak uygun olacağını" iddia etti.

İran'ın, İsrail'e karşı düzenlediği saldırının ardından BM Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderme "cüretinde" bulunduğunu söyleyen Danon, bunu "küstahlık" olarak değerlendirdi.

İran, söz konusu saldırıların ardından BM Güvenlik Konseyi'ne bir mektup göndererek, İsrail'e yönelik füze saldırısının "BM Şartı'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkı uyarınca" gerçekleştirildiğini belirtmişti.

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan Mezze Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü.

Suriye rejiminin ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 17.25 sularında Mezze Mahallesi'ndeki bir binayı hava saldırısıyla hedef aldığı iddia edildi.

Haberde, "Saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı. Bölgede maddi hasar oluştu." ifadesi kullanıldı.

İsrail güçlerinin önceki gece de Mezze'de birden fazla askeri noktaya hava saldırıları düzenlediği iddia edilmişti.

İsrail makamlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.


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