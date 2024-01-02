Dolar
29.54
Euro
32.67
Altın
2,062.89
ETH/USDT
2,326.00
BTC/USDT
43,388.00
BIST 100
7,470.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail’in Gazze Şeridi’nde vurduğu bir evin enkazından bir bebek sağ olarak çıkarıldı

İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde vurduğu bir evin enkazının altından saatler sonra bir bebek sağ olarak çıkarıldı.

Hussameldin Abdelgadir Salih Mohamed, Esat Fırat  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
İsrail’in Gazze Şeridi’nde vurduğu bir evin enkazından bir bebek sağ olarak çıkarıldı

Gazze

AA kamerası, Refah kentinde İsrail savaş uçaklarınca vurulan bir evin enkazı altından bir bebeğin onlarca Filistinlinin çabasıyla sağ olarak çıkarılmasını görüntüledi.

Filistinliler, telefon ışıkları altında elleriyle kazarak uzun süren çabalarıyla bebeği enkaz altından sağ olarak çıkardıktan sonra, “Lailaheillallah, Hasbunallah ve nimel vekil (Allah bize yeter, o ne güzel vekildir), İsrail’in işlediği suçları görüntüleyin.” dedi.

Kurtarma çalışmalarında yer alan Filistinlilere göre, söz konusu bebek, İsrail savaş uçaklarının akşam saatlerinde evlerini vurması sonrası enkaz altında kalırken, ailesinin akıbeti ise bilinmiyor.

İsrail ordusu dün gece, savaş uçakları ve topçu ateşleriyle Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini hedef almıştı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, bu sabah yaptığı açıklamada, dün gece sabah saatlerine kadar Refah ve Han Yunus’a gerçekleştirdiği saldırılarda 24 sivilin hayatını kaybettiği onlarcasının da yaralandığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığı önünde şüpheli davranışlarda bulunan kişi yaralı yakalandı
Antalya'da falezlerden düşen 2 genç öldü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 106. sayısını yayımladı
Türkiye-Nahçıvan sınırında 13 kilometrelik tır kuyruğu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Hüseyin Murat Uysal için başsağlığı mesajı

Benzer haberler

İsrail'de üniversiteler 3 aylık ertelemenin ardından eğitime yeniden başladı

İsrail'de üniversiteler 3 aylık ertelemenin ardından eğitime yeniden başladı

İsrail Yüksek Mahkemesi, yürütme üzerindeki denetimini kaldıracak yasayı iptal etti

İsrail’in Gazze Şeridi’nde vurduğu bir evin enkazından bir bebek sağ olarak çıkarıldı

İsrail saldırıları nedeniyle yerinden olan Gazzelilerin sığındığı çadır kenti görüntülendi

İsrail saldırıları nedeniyle yerinden olan Gazzelilerin sığındığı çadır kenti görüntülendi

İsrail güvenlik güçlerine 7 Ekim saldırısıyla ilgili ihmal davası açıldı

İsrail güvenlik güçlerine 7 Ekim saldırısıyla ilgili ihmal davası açıldı
Hamas: Gazze halkının göçe zorlanması gerçekleşmeyecek bir hayaldir

Hamas: Gazze halkının göçe zorlanması gerçekleşmeyecek bir hayaldir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet